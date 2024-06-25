«Не загрязнять природу». Как хобби превращается в безотходное производство

В Алтайском крае запускается уникальное производство экологически чистого мыла. Изготавливают его из побочного продукта производства подсолнечного масла. Занимается этим предприятие «Алтай-Герметик +». О том, как смелая идея заставила проделать путь от герметика к мылу и что интересного в этом проекте, altapress.ru рассказал генеральный директор компании Александр Коровин .

Не прибыльно, но увлекательно

Идейный вдохновитель этой инициативы — брат генерального директора и технический директор предприятия Артем Егерев, владеющий сетью хозяйственных магазинов. Рецептуру мыла помогли разработать на химическом факультете Алтайского государственного политехнического университета.

На отработку рецептуры ушло более года. Артем Егерев ездил по обмену опытом на подобные производства в другие города России и в Казахстан. Однако единой технологии нет. Если сырье хоть немного отличается, приходится совершенно менять технологию. Поэтому сложно было подобрать ее конкретно под местное сырье.

На данный момент — это больше как хобби, эксперимент. Денег не приносит — пока компания в минусе. Сейчас смотрят, как отреагирует потребитель.

Плюс в том, что нам это просто очень нравится, — говорит генеральный директор. — Мы живём на Алтае, который является территорией экологичности. Данное производство направлено на то, чтобы не загрязнять нашу природу.

Мыльная польза

В процессе рафинации подсолнечного масла получается остаточный продукт, который обычно утилизируют. Но его можно и не выбрасывать, а делать что-то полезное. Например, мыло. На выходе — экологичный продукт. В нем нет животных жиров, как в большинстве товаров других российских производителей, — ни одно животное не страдает.

Технический директор компании «Алтай-Герметик +» Артем Егерев. Фото: Дмитрий Лямзин.

Еще получается гипоаллергенно. По той же технологии компания запустила, например, производство стирального порошка. После него ничего не чешется.

Директор компании подчеркивает: это не хозяйственное мыло. Оно изготовлено по ГОСТУ обыкновенного мыла для мытья. Однако если посмотреть на то, сколько всего можно с ним отмыть (и не только), невольно вспоминаешь советское универсальное, которое использовалось буквально для всего.

Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Фото: Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Фото: Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин.

Только здесь, пожалуй, спектр даже шире. Обилие природных компонентов делает «Экомыло» пригодным для мытья рук, головы и даже кроссовок и дверных ручек. А еще оно ускоряет заживление царапин. Все за счет растительного масла, которое обволакивает кожу и питает ее, как крем. Можно даже обрабатывать растения от тли.

Экологичный тренд

Контрагенты по этому направлению — оптовики. Компания торгует как в Алтайском крае, так и с Кемеровом, Омском, Томском, Волгоградом и даже Киргизией. Скоро готовятся занимать маркетплейсы.

Приходят запросы из Москвы, — рассказывает Александр Коровин. — Но, например, штук на десять. А мыло — продукт дешевый. В итоге доставка обходится больше, чем выручка. Выгодно отправлять большую партию. Когда мы ее подготовим и отправим, будем распространять на маркетплейсах через столичные склады.

Нынешнее оборудование позволяет поддерживать постоянные объемы производства для тех клиентов, которые уже есть. Да и проблемы в том, чтобы найти контрагентов, нет — продукт уникальный, а тренд на экологичность обеспечивает востребованность.

Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин.

Само производство, чтобы получить из утильной жижи брикет готового продукта, занимает около двух суток. Когда оно наладится в стабильных промышленных объемах, можно будет выходить на новых заказчиков и расширять линейку.

Мы уже делали уникальную партию с добавлением кофейного жмыха — вышло мыло-скраб, — рассказал технический директор Артем Егерев. — Клиент из Волгограда остался доволен и запросил еще. Еще планируем производство дегтярного и банного мыла. Стиральный порошок тоже улучшим так, чтобы получить чистящее средство для ванной и кухни.

Выход к людям

Александр Коровин признается: давно хотелось делать что-то для рядового массового потребителя. Компания началась с герметика для заливки швов в асфальте, его они всегда делали. Потребители этого продукта — пять-семь компаний в городе, которые занимаются этой деятельностью. И знают о нем человек десять.

Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин. Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин.

Но было интересно выйти на более широкий круг, понять, как взаимодействовать с обычным покупателем. К дорожникам можно приехать, показать результаты испытаний, и это весь маркетинг. На потребительском рынке сложнее и интереснее, потому что с обычным человеком вот так напрямую поговорить не получится.

Я сам дома уже все этим мылом перемыл, — смеется Александр Коровин. — Интересно же. Кроссовки мою им регулярно. Очистил все выключатели, краны. Порошком люблю стирать спортивную форму: из-за растительной пленки, которая образуется на одежде, она становится такой мягкой и приятной к телу. И запаха пота меньше!

После термической обработки сырья уходит резкий запах натурпродукта и остается только приятный, и после также добавляют эфирные масла. Хотя даже после этих манипуляций остается еще легкий аромат семечек — а его редко почувствуешь даже в масле.

Предприятие «Алтай-Герметик +» запускает уникальное производство экологически чистого мыла. Дмитрий Лямзин.

Еще одна причина, по которой мы за это взялись, — хотелось торговать чем-то алтайским, — объясняет директор компании. — Когда приезжаешь в другую страну, часто видишь такие вещи: "Покупайте наше венгерское молоко!", "Попробуйте нашу тайскую продукцию с ядом кобры!". А у нас на Алтае, что ни возьми, все интересно.

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