«Недешевый проект»: что происходит на Бийском сахарном заводе и как его планируют перезапустить

Как завод достался новосибирцам
В день нашего приезда у сахарного завода было тихо. Рядом с конторой — несколько машин, и одинокий грузовик у въезда на промплощадку.
О том, что у предприятия уже три года новый собственник, с первого взгляда можно понять только по вывеске «Бийский сахар». Все остальное вроде как и не изменилось.
От бывших владельцев Антипиных и их печально известной «Изумрудной страны» осталась только надпись на башне «2011» (в этот год они открыли завод) и график работы магазина по соседству.
В нем несчастным работникам предприятия выдавали продукты под запись, когда платить зарплату было уже нечем.
Антипиных в Бийске, мягко говоря, не любят. В 2012 году, когда аграрный колосс на глиняных ногах начал разваливаться, многие оказались в неопределенности, а еще через год, когда бизнес пошел прахом, — у черты бедности. В один момент тысячи бийчан лишились средств к существованию.
Городская биржа труда тогда была переполнена. Не найдя нормальной работы, бывшие сотрудники «Изумрудной страны» срывались с мест в поисках лучшей жизни. Те, кто остался, до сих пор клянут бывших работодателей.
И надо сказать, есть за что. Антипины в Бийске натворили дел. Кондитерский цех «Печенюшки» стоит, как и мясо-молочный комбинат «Угринич». Банкротные производства по элеватору и местному ХПП продолжаются.
Бийский спиртзавод хоть и обрел нового владельца, но о запуске производства никто даже не заикается.
В этом печальном списке до 2017 года был и сахарный завод, на тот момент уже пять лет находящийся в простое. В его нового владельца, новосибирскую компанию «Санинвест», честно сказать, никто особо не верил.
Инвестора, основной вид деятельности которого связан с коммерческой недвижимостью, подозревали в желании снести завод и построить на его месте очередной ТРЦ. А потом обвиняли в бездействии.
Но все мы ошибались.
Что известно о собственнике
По данным налоговой службы, основным учредителем «Бийского сахара» является компания «Санинвест» из Новосибирской области. Ее в свою очередь зарегистрировала компания «Учет», которая входит в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России.
В Новосибирске девелопер развивает крупный многофункциональный комплекс «Сан-Сити», включающий 23 этажа бизнес-структур, четыре этажа торгово-развлекательного центра, офисные помещения, супермаркеты и другое. Общая площадь объекта составляет 90 тыс. кв. метров.
Руководит всем бизнесом Роман Игнатов. Он — брат депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова.
Что сейчас происходит на заводе
Активные работы на сахарном заводе начались летом прошлого года. Первое, чем пришлось заняться, — прополка. За годы простоя площадку так заполонила поросль клена, что через нее было сложно продираться. Сейчас и не скажешь, что здесь когда-то были «джунгли».
Следующим шагом стало перекрытие кровли. Время и погода завод не пощадили: через зияющие дыры помещения заливали дожди, кирпичная кладка стен катастрофически разрушалась. Еще пара лет, и тут были бы руины.
Сейчас на заводе полностью готов к эксплуатации прессожомовый цех. Достался он новым собственникам, как и все остальное, в плачевном состоянии: обшивка была разодрана, крыша протекала, перекрытий, которые должны удерживать всю конструкцию, вообще не было.
За десять лет мародеры растащили все, что только могли, пытались даже спились многотонную кран-балку.
В главном производственном корпусе завода впервые за многие годы стало тепло. Систему отопление здесь полностью модернизировали, заменив примитивные печи типа буржуек современными калориферами.
Помещения будущих лабораторий отремонтированы, новую мебель ждут в ближайшее время.
Переход, соединяющий главный корпус и административно-бытовой, еще год назад был в ужасающем состоянии: бетонные опоры разрушались и вот-вот могли обвалиться, из стен галереи торчала арматура.
Теперь все восстановлено, осталось привести в порядок только трубы паропровода.
В здании ТЭЦ пока разруха: горелки на котлах еще с «изумрудных» времен вырезаны за долги, ремонта никакого. Из нового — только оборудование по приемке газа.
В свое время «Изумрудная страна» каким-то непонятным образом завела его на завод, но документы толком не оформила. В мае 2021 года предприятие на законных основаниях начнет потреблять газ.
Приводить в порядок обветшавшее помещение ТЭЦ начнут уже в ноябре.
Какие планы у собственника
Генеральный директор и собственник бывшего Бийского сахарного завода Роман Игнатов рассказал altapress.ru, что весь процесс реконструкции разбит на три этапа. Первый позволит запустить производство и довести перерабатывающие мощности до 1,8 тыс. тонн свеклы в сутки.
На втором этапе этот показатель планируется увеличить до 3 тыс. тонн, а затем — до 5 тыс. Совокупный объем инвестиций может составить около 6 млрд рублей.
Роман Игнатов,
генеральный директор компании «Бийский сахар»:
Площадка завода обеспечена подъездными путями, подключением к центральным сетям электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. Оформлены договоры недропользования на забор речной воды, поставки магистрального газа. Складской комплекс полностью обеспечивает потребности первого этапа проекта, на втором и третьем этапах планируется строительство новых помещений для хранения.
Из глобального, что предстоит сделать инвестору, — построить новый продуктовый цех, разрешение на его возведение «Бийский сахар» получил 13 октября. Сметная стоимость — 1,2 млрд рублей.
По словам Романа Игнатова, сроки строительства, как и запуска всего завода, всецело зависят от сырьевого вопроса, который для возрождающегося предприятия теперь самый актуальный.
Как складывается конъюнктура рынка
В 2020 году на отечественном рынке сахара наметился рост цен. Предыдущие два года российские сахарные заводы работали в убыток. Стоимость их продукта в 19−20 рублей за килограмм ничего другого не позволяла.
Нынешние цены (35−40 рублей за килограмм сахара) эксперты называют вполне приемлемыми для производителей.
Сколько земли нужно заводу
Выращивать сахарную свеклу новые собственники решили самостоятельно. Роман Игнатов объясняет это просто: вложить в завод миллиарды и зависеть от сторонних сдатчиков — верх безрассудства.
«В таком случае мы повторим судьбу „Изумрудной страны“ и ее владельцев», — пояснил он.
Максимум, что планируется покупать со стороны — 20% от необходимого объема свеклы. Чтобы заготовить все остальное, «Бийскому сахару» только на первом этапе с учетом трехпольной системы севооборота понадобится около 15 тыс. га земли.
И желательно в радиусе 50−80 км от города, иначе транспортировка свеклы будет влетать в копеечку.
По словам Романа Игнатова, подходящая по качеству земля в районе имеется, но она либо оформлена ненадлежащим образом, либо с ее хозяевами не удается найти компромисс по цене.
Если же земельный вопрос все же удастся решить в начале следующего года, компания будет готовиться к своей первой посевной. Только на покупку свеклоуборочных комбайнов надо найти 300 млн рублей.
Первое сырье для запуска завода в этом случае удастся получить осенью 2022 года.
Кто на Алтае занимался сахаром
В 2000-х сахар-песок в Алтайском крае производили три предприятия:
- «Алейский сахарник» (Алейск),
- Бийский сахарный завод (Бийск),
- Черемновский сахарный завод (Павловский район).
Первые два завода были построены еще в 1930-е годы, Черемновский — в 1961 году. В свое время на Алтае был и четвертый сахаропроизводящий завод, в Быстроистокском районе. Но он обанкротился в конце прошлого века.
На сегодняшний день в Алтайском крае из трех имеющихся сахарных производств функционирует только одно — Черемновский сахарный завод (ЧСЗ).
С учетом проведенной модернизации предприятие может перерабатывать около 6 тыс. тонн свеклы в сутки.
Оно единственное за Уралом выпускает сахар-песок. При этом потребление сахара на территории Сибири и Дальнего Востока оценивается в 16% от общероссийского, а собственное производство всего в 2%.