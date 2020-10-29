«Недешевый проект»: что происходит на Бийском сахарном заводе и как его планируют перезапустить

13 октября компания «Бийский сахар» получила разрешение на строительство нового помещения на своей площадке. Речь идет о продуктовом цехе, который позволит замкнуть производственную цепочку и перезапустить завод, находящийся в простое уже почти десятилетие. Как завод преодолел период безвременья, с чего началась его новая жизнь и почему этот проект собственник из Новосибирска называет «недешевым», выяснили корреспонденты altapress.ru.

Как завод достался новосибирцам

В день нашего приезда у сахарного завода было тихо. Рядом с конторой — несколько машин, и одинокий грузовик у въезда на промплощадку.

О том, что у предприятия уже три года новый собственник, с первого взгляда можно понять только по вывеске «Бийский сахар». Все остальное вроде как и не изменилось.

От бывших владельцев Антипиных и их печально известной «Изумрудной страны» осталась только надпись на башне «2011» (в этот год они открыли завод) и график работы магазина по соседству.

В нем несчастным работникам предприятия выдавали продукты под запись, когда платить зарплату было уже нечем.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Антипиных в Бийске, мягко говоря, не любят. В 2012 году, когда аграрный колосс на глиняных ногах начал разваливаться, многие оказались в неопределенности, а еще через год, когда бизнес пошел прахом, — у черты бедности. В один момент тысячи бийчан лишились средств к существованию.

Городская биржа труда тогда была переполнена. Не найдя нормальной работы, бывшие сотрудники «Изумрудной страны» срывались с мест в поисках лучшей жизни. Те, кто остался, до сих пор клянут бывших работодателей.

И надо сказать, есть за что. Антипины в Бийске натворили дел. Кондитерский цех «Печенюшки» стоит, как и мясо-молочный комбинат «Угринич». Банкротные производства по элеватору и местному ХПП продолжаются.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Бийский спиртзавод хоть и обрел нового владельца, но о запуске производства никто даже не заикается.

В этом печальном списке до 2017 года был и сахарный завод, на тот момент уже пять лет находящийся в простое. В его нового владельца, новосибирскую компанию «Санинвест», честно сказать, никто особо не верил.

Инвестора, основной вид деятельности которого связан с коммерческой недвижимостью, подозревали в желании снести завод и построить на его месте очередной ТРЦ. А потом обвиняли в бездействии.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Но все мы ошибались.

Что известно о собственнике По данным налоговой службы, основным учредителем «Бийского сахара» является компания «Санинвест» из Новосибирской области. Ее в свою очередь зарегистрировала компания «Учет», которая входит в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России. В Новосибирске девелопер развивает крупный многофункциональный комплекс «Сан-Сити», включающий 23 этажа бизнес-структур, четыре этажа торгово-развлекательного центра, офисные помещения, супермаркеты и другое. Общая площадь объекта составляет 90 тыс. кв. метров. Руководит всем бизнесом Роман Игнатов. Он — брат депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова.

Что сейчас происходит на заводе

Активные работы на сахарном заводе начались летом прошлого года. Первое, чем пришлось заняться, — прополка. За годы простоя площадку так заполонила поросль клена, что через нее было сложно продираться. Сейчас и не скажешь, что здесь когда-то были «джунгли».

Следующим шагом стало перекрытие кровли. Время и погода завод не пощадили: через зияющие дыры помещения заливали дожди, кирпичная кладка стен катастрофически разрушалась. Еще пара лет, и тут были бы руины.

Сейчас на заводе полностью готов к эксплуатации прессожомовый цех. Достался он новым собственникам, как и все остальное, в плачевном состоянии: обшивка была разодрана, крыша протекала, перекрытий, которые должны удерживать всю конструкцию, вообще не было.

За десять лет мародеры растащили все, что только могли, пытались даже спились многотонную кран-балку.

В главном производственном корпусе завода впервые за многие годы стало тепло. Систему отопление здесь полностью модернизировали, заменив примитивные печи типа буржуек современными калориферами.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Помещения будущих лабораторий отремонтированы, новую мебель ждут в ближайшее время.

Переход, соединяющий главный корпус и административно-бытовой, еще год назад был в ужасающем состоянии: бетонные опоры разрушались и вот-вот могли обвалиться, из стен галереи торчала арматура.

Теперь все восстановлено, осталось привести в порядок только трубы паропровода.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

В здании ТЭЦ пока разруха: горелки на котлах еще с «изумрудных» времен вырезаны за долги, ремонта никакого. Из нового — только оборудование по приемке газа.

В свое время «Изумрудная страна» каким-то непонятным образом завела его на завод, но документы толком не оформила. В мае 2021 года предприятие на законных основаниях начнет потреблять газ.

Приводить в порядок обветшавшее помещение ТЭЦ начнут уже в ноябре.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова. Бийский сахарный завод. Анна Зайкова. Бийский сахарный завод. Анна Зайкова. Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Какие планы у собственника

Генеральный директор и собственник бывшего Бийского сахарного завода Роман Игнатов рассказал altapress.ru, что весь процесс реконструкции разбит на три этапа. Первый позволит запустить производство и довести перерабатывающие мощности до 1,8 тыс. тонн свеклы в сутки.

На втором этапе этот показатель планируется увеличить до 3 тыс. тонн, а затем — до 5 тыс. Совокупный объем инвестиций может составить около 6 млрд рублей.

Роман Игнатов,

генеральный директор компании «Бийский сахар»:

Площадка завода обеспечена подъездными путями, подключением к центральным сетям электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. Оформлены договоры недропользования на забор речной воды, поставки магистрального газа. Складской комплекс полностью обеспечивает потребности первого этапа проекта, на втором и третьем этапах планируется строительство новых помещений для хранения.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Из глобального, что предстоит сделать инвестору, — построить новый продуктовый цех, разрешение на его возведение «Бийский сахар» получил 13 октября. Сметная стоимость — 1,2 млрд рублей.

По словам Романа Игнатова, сроки строительства, как и запуска всего завода, всецело зависят от сырьевого вопроса, который для возрождающегося предприятия теперь самый актуальный.

Как складывается конъюнктура рынка В 2020 году на отечественном рынке сахара наметился рост цен. Предыдущие два года российские сахарные заводы работали в убыток. Стоимость их продукта в 19−20 рублей за килограмм ничего другого не позволяла. Нынешние цены (35−40 рублей за килограмм сахара) эксперты называют вполне приемлемыми для производителей.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Сколько земли нужно заводу

Выращивать сахарную свеклу новые собственники решили самостоятельно. Роман Игнатов объясняет это просто: вложить в завод миллиарды и зависеть от сторонних сдатчиков — верх безрассудства.

«В таком случае мы повторим судьбу „Изумрудной страны“ и ее владельцев», — пояснил он.

Максимум, что планируется покупать со стороны — 20% от необходимого объема свеклы. Чтобы заготовить все остальное, «Бийскому сахару» только на первом этапе с учетом трехпольной системы севооборота понадобится около 15 тыс. га земли.

И желательно в радиусе 50−80 км от города, иначе транспортировка свеклы будет влетать в копеечку.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

По словам Романа Игнатова, подходящая по качеству земля в районе имеется, но она либо оформлена ненадлежащим образом, либо с ее хозяевами не удается найти компромисс по цене.

Если же земельный вопрос все же удастся решить в начале следующего года, компания будет готовиться к своей первой посевной. Только на покупку свеклоуборочных комбайнов надо найти 300 млн рублей.

Первое сырье для запуска завода в этом случае удастся получить осенью 2022 года.