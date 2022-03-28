Нефть подешевела больше чем на 2% после заметного роста

По данным торгов, мировые цены на нефть снижаются после роста на 1,3% в пятницу.

Отмечается, что пятничному «ралли» способствовали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Там станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды атаковали ракетным снарядом, а электростанцию «Аль-Мухтара» обстреляли из гранатомета.

Сегодня стоимость июньских фьючерсов нефти Brent упала на 2,63%, до 114,28 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI — на 3%, до 110,48 доллара.

К снижению привело обострение коронавируса в Китае. Есть опасения, что из-за этого спрос на «черное золото» может уменьшиться.

Ранее эксперт посоветовала россиянам не покупать акции и валюту.