28 марта
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Экономика

Нефть подешевела больше чем на 2% после заметного роста

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent упала сегодня утром, передает «Прайм».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

По данным торгов, мировые цены на нефть снижаются после роста на 1,3% в пятницу.

Отмечается, что пятничному «ралли» способствовали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Там станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды атаковали ракетным снарядом, а электростанцию «Аль-Мухтара» обстреляли из гранатомета.

Сегодня стоимость июньских фьючерсов нефти Brent упала на 2,63%, до 114,28 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI — на 3%, до 110,48 доллара.

К снижению привело обострение коронавируса в Китае. Есть опасения, что из-за этого спрос на «черное золото» может уменьшиться.

Ранее эксперт посоветовала россиянам не покупать акции и валюту.

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