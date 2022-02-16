Нелегкий кредит. Когда и на сколько вырастут ставки по ипотеке в России

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Прогноз: что будет с ипотечным рынком?

Ипотечный рынок будет «поджиматься», предполагает Моисеев.

«В принципе я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься, потому что сейчас банки могут терять новых клиентов за счет высоких ставок, поэтому я думаю, что они, может, и подожмутся. Тем более, мы сделали то, что обещали по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки», — сказал эксперт.