Нелегкий кредит. Когда и на сколько вырастут ставки по ипотеке в России

Ставки по ипотеке вырастут до 11−12%, но не превысят 15%, заявил Моисеев ТАСС.
«Думаю, что не будет (ставок по ипотеке. — Прим. ред.) 15%. Ставка по ипотеке — это ставка Центробанка (ЦБ) и 2,5 процентных пункта», — пояснил замминистра.
Ставки по ипотеке повысятся весной этого года, уточнил Алексей Моисеев.
Ипотечный рынок будет «поджиматься», предполагает Моисеев.
«В принципе я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься, потому что сейчас банки могут терять новых клиентов за счет высоких ставок, поэтому я думаю, что они, может, и подожмутся. Тем более, мы сделали то, что обещали по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки», — сказал эксперт.
Да, так считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдаётся людям без накоплений», — подчеркнула она.