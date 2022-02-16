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Экономика

Нелегкий кредит. Когда и на сколько вырастут ставки по ипотеке в России

Ставки по ипотеке вырастут в России. Когда это произойдет и на сколько «взлетят» проценты, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ипотека.
Ипотека.
АО «Россельхозбанк»
1
На сколько вырастут ставки по ипотеке?

Ставки по ипотеке вырастут до 11−12%, но не превысят 15%, заявил Моисеев ТАСС.

«Думаю, что не будет (ставок по ипотеке. — Прим. ред.) 15%. Ставка по ипотеке — это ставка Центробанка (ЦБ) и 2,5 процентных пункта», — пояснил замминистра.

2
Когда повысятся ставки по ипотеке?

Ставки по ипотеке повысятся весной этого года, уточнил Алексей Моисеев.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
3
Прогноз: что будет с ипотечным рынком?

Ипотечный рынок будет «поджиматься», предполагает Моисеев.

«В принципе я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься, потому что сейчас банки могут терять новых клиентов за счет высоких ставок, поэтому я думаю, что они, может, и подожмутся. Тем более, мы сделали то, что обещали по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки», — сказал эксперт.

4
А ипотека без первоначального взноса — это плохо?

Да, так считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдаётся людям без накоплений», — подчеркнула она.

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