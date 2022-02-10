Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке минимум до третьего квартала 2022 года

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова рассказала РИА «Новости» , что прекращение роста ипотечных ставок в России можно ожидать не раньше третьего квартала.

Носова отметила, что не стоит ждать снижения ипотечных ставок в 2022 году.

«При прочих равных условиях прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022 года: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время. Но пока даже этот сценарий выглядит оптимистично», — подчеркнула она.

Снижения ипотечных ставок, по мнению эксперта, в ближайшее время не произойдет.

«Пока мы наблюдаем лишь продолжающееся повышение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России. Понижение возможно либо при внедрении льготных программ, в случае если государство решится компенсировать банкам-кредиторам часть процентной ставки, либо при нормализации экономической ситуации в стране», — пояснила Носова.

В 2021 году Центробанк поднял ключевую ставку с 4,25% до 8,5% годовых. На фоне инфляции, разогнавшейся до 8,82% в годовом выражении, аналитики ожидают очередного повышения ключевой ставки.

Ранее россиянам предрекли резкий рост платы по ипотеке.