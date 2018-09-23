Немецкие СМИ сообщили о налоговом мошенничестве на Украине

Der Spiegel отмечает: некоторые украинские предприятия и концерны применяют мошеннические схемы по уходу от выплаты налогов и таким образом грабят страну. Евросоюз знает об этом, но не принимает никаких мир. Напротив. ЕС продолжает финансово помогать киевским властям.
По данным исследования, с 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь на сумму 11 млрд евро. Из этих денег 3 млрд так и не поступили в украинскую казну.
Der Spiegel приводит мнение, что большинство европейских чиновников закрывают глаза на происходящее на Украине из-за ситуации с Россией и стараются не критиковать киевские власти.