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Немецкие СМИ сообщили о налоговом мошенничестве на Украине

Издание Der Spiegel сообщило о том, что украинская казна теряет миллиарды евро из-за масштабного налогового мошенничества, развернутого в стране. Журналисты ссылаются на данные исследования, проведенного по заказу фракции левых и скандинавских зелёных в Европарламенте, пишет РИА Новости.

Евро.
Евро.
СС0

Der Spiegel отмечает: некоторые украинские предприятия и концерны применяют мошеннические схемы по уходу от выплаты налогов и таким образом грабят страну. Евросоюз знает об этом, но не принимает никаких мир. Напротив. ЕС продолжает финансово помогать киевским властям.

По данным исследования, с 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь на сумму 11 млрд евро. Из этих денег 3 млрд так и не поступили в украинскую казну.

Der Spiegel приводит мнение, что большинство европейских чиновников закрывают глаза на происходящее на Украине из-за ситуации с Россией и стараются не критиковать киевские власти.

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