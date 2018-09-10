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Под Смоленском поймали киллера из ИГ, который работал на Украину

В Смоленской области задержали члена «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), дагестанца Меджида Магомедова. Он работал на Украину и должен был убить командира ДНР. Киллера поймали сотрудники ФСБ, сообщает РИА Новости.

Оружие.
Оружие.
Анна Зайкова

В ФСБ заявили, что Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание ликвидировать командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области.

Магомедова задержали, когда он готовил убийство. Во время обыска у него нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.

За убийство командира ДНР Магомедов должен был получить $10 тыс. Задание было проверочным: после него ему бы дали более «серьезное» поручение. Его хотели отправить в украинский лагерь, где учат работать с летающими дронами. Их планировали задействовать для совершения терактов на территории России, пишут «Вести».

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