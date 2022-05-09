Немцев предупредили о риске нехватки подорожавшей еды

Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов питания из-за роста цен на сырье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Das Erste .

Немецкий телеканал отметил, что из-за украинского кризиса продолжают расти цены на продукты питания.

«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — указал президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Он призвал министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент.

Отраслевые ассоциации предупредили, что в ближайшие недели в ФРГ могут снова значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия — до 20% и 30% соответственно.

По словам гендиректора Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэля Шнайдера, пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал, а затраты на производство выросли на 25−30%.

«Цены на выпечку значительно вырастут», — предупредил Шнайдер.

Ранее немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания для победы над Россией.