Немецкий телеканал отметил, что из-за украинского кризиса продолжают расти цены на продукты питания.
«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — указал президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.
Он призвал министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент.
Отраслевые ассоциации предупредили, что в ближайшие недели в ФРГ могут снова значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия — до 20% и 30% соответственно.
По словам гендиректора Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэля Шнайдера, пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал, а затраты на производство выросли на 25−30%.
«Цены на выпечку значительно вырастут», — предупредил Шнайдер.
Ранее немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания для победы над Россией.