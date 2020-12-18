«Ничего такого странного здесь нет»: Путин объяснил продажу акций за 100$ «своему зятю»

Напомним, речь идет о продаже 3,8% акций за 100$, причем реальная их стоимость примерно 380 млн долларов. Глава «Сибура» пояснил, что Шамалов взял на себя часть долгов.

Путин во время пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, рассказал о программе поощрения топ-менеджеров компании.

«Кто и как получил какие-то там акции в этой компании. Оказывается, компания публиковала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления — они получили по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет», — сообщил Путин.

При этом он не стал отрицать, что Шамалов является его бывшим зятем.

О том, что Шамалов формально приобрел 3,8% акций, увеличив свою долю в компании до 4,3%, ранее сообщило издание «Важные истории» со ссылкой на договор компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли.

Путин назвал такие расследования про своих близких «компиляцией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о людях, которые готовят информационные вбросы против президента.

Кстати, на пресс-конференции Путин раскрыл несекретный секрет семейного счастья — он кроется в любви.