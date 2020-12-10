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Экономика

Глава «Сибура» объяснил продажу «зятю Путина» за 100$ акций стоимостью в сотни миллионов

В крупнейшей нефтехимкомпании «Сибур» объяснили продажу за сто долларов 3,8% акций компании стоимостью в сотни миллионов долларов, пишет РБК.

Доллары.
Доллары.
Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0, part from original.

Сделку пояснил председатель правления компании Дмитрий Конов. По его словам, бизнесмен Кирилл Шамалов взял на себя долги юрлица.

«Выплата Шамаловым $100 за 3,8% „Сибура“ в 2013 году была лишь частью сделки. Шамалов взял на себя часть долгов и отказался от денежной компенсации», — сообщает издание со ссылкой на Конова.

Таким образом, акции стоимостью 380 млн долларов продали всего за 100 долларов — в 3,8 млн раз дешевле рыночной цены.

О том, что Шамалов формально приобрел 3,8% акций, увеличив свою долю в компании до 4,3%, ранее сообщило издание «Важные истории» со ссылкой на договор компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли.

В СМИ Шамалова называют бывшим мужем дочери президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о людях, которые готовят информационные вбросы против Путина.

Такими словами Песков ответил на просьбу прокомментировать расследование о «бывшем зяте Путина», члене советов директоров компании «Сибур» Шамалове.

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