Глава «Сибура» объяснил продажу «зятю Путина» за 100$ акций стоимостью в сотни миллионов

В крупнейшей нефтехимкомпании «Сибур» объяснили продажу за сто долларов 3,8% акций компании стоимостью в сотни миллионов долларов, пишет РБК .

Сделку пояснил председатель правления компании Дмитрий Конов. По его словам, бизнесмен Кирилл Шамалов взял на себя долги юрлица.

«Выплата Шамаловым $100 за 3,8% „Сибура“ в 2013 году была лишь частью сделки. Шамалов взял на себя часть долгов и отказался от денежной компенсации», — сообщает издание со ссылкой на Конова.

Таким образом, акции стоимостью 380 млн долларов продали всего за 100 долларов — в 3,8 млн раз дешевле рыночной цены.

О том, что Шамалов формально приобрел 3,8% акций, увеличив свою долю в компании до 4,3%, ранее сообщило издание «Важные истории» со ссылкой на договор компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли.

В СМИ Шамалова называют бывшим мужем дочери президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о людях, которые готовят информационные вбросы против Путина.

Такими словами Песков ответил на просьбу прокомментировать расследование о «бывшем зяте Путина», члене советов директоров компании «Сибур» Шамалове.