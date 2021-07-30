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Экономика

«Норникель» оспорит 58 млрд рублей ущерба, нанесенного при разливе топлива в Сибири

«Норильский никель» оспорит иск Росрыболовства на 58,7 млрд рублей из-за экологической катастрофы в 2020 году, сообщили в компании.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

29 мая 2020 года в результате аварии на резервуаре «ТЭЦ-3», принадлежащей НТЭК, произошел разлив более 21 тыс. тонн топлива.

В феврале суд постановил взыскать с «Норникеля» штраф в размере 146,2 млрд рублей. После этого сообщили, что деньги решили разделить на какую-то Сибирь.

29 июля Росрыболовство сообщило об иске к структуре «Норникеля» о взыскании 58,65 млрд рублей — за ущерб водным биоресурсам.

«Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей», — пояснили в ведомстве.

Также подчеркнули, что негативному воздействию подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря.

В «Норникеле» прокомментировали инициативу Росрыболовства, заявив о решении оспаривать «завышенные претензии».

«Сумма финансового ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизельного топлива <…> является завышенной. Она во много раз превышает результаты исследований, подготовленных специализированными научными институтами, которые оценивали воздействие аварии на водные биоресурсы», — подчеркнули в компании.

Руководство «Норникеля» намерено в суде оспаривать иск и методику расчета ущерба.

Ранее сообщали, что рыбы-мутанты могут «разлететься» по Сибири из-за разлива нефтепродуктов.

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