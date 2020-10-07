Рыбы-мутанты могут «разлететься» по Сибири из-за разлива нефтепродуктов

Гендиректор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко уверен, что разлив большого количества топлива в Сибири может привести к мутациям обитателей загрязненных водоемов, пишет Babr24 .

Зименко отметил, что рыбы мутируют и естественным образом — получают новые полезные свойства в результате отбора мелких мутаций.

Поэтому, подчеркнул он, естественный мутагенез является важным элементом эволюционного процесса. Однако это не касается вмешательств извне.

«Но, когда мутация связана с техногенным загрязнением, часто происходит вспышка крупных хромосомных и геномных изменений, в том числе в половых клетках», — рассказал эксперт изданию «Ветеринария и жизнь».

По его словам, организмы, развивающиеся из таких клеток, как правило, погибают на ранних стадиях развития. Однако часть может выжить, но получит уродства.

При этом мутации могут привести к заметным последствиям: даже в городских водоемах можно увидеть лягушек с лишними лапами.

Загрязненный участок океана на Камчатке. www.instagram.com/yola_la/

Говоря о ситуации в Норильске, Зименко отметил, что речь идет об уничтожении экосистемы из-за загрязнения топливом — нефтепродукты накапливаются на дне и долго сохраняют токсичность.

Сложность еще и в том, что восстановление экосистемы в условиях Севера происходит медленно из-за низких температур. Примерно понадобится 18 лет.

Накануне Росрыболовство решило оценить ущерб от ЧП в Норильске, а заодно узнать, какая рыба там живет. Для этого соберут специальную экспедицию.

Напомним, компания «Норникеля» 29 мая разлила 20 тыс. тонн топлива. После произошли еще два разлива нефтепродуктов. И еще одно недавно — возле красноярского порта Хатанга на Таймыре.

Ранее экологическая катастрофа произошла на Камчатке, где побережье усыпала мертвая морская живность. Вода изменила цвет из-за четырех загрязненных участков, рядом с которыми плавали танкеры.