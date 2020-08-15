Новые собственники единственного в Алтайском крае цементного завода возобновили его работу

Вложили 500 млн рублей
Голухинский цементный завод принадлежал акционерному обществу «Цемент», признанному банкротом после краха его основного акционера — компании «СтройГАЗ». В ноябре 2019 года завод купил предприниматель из Кемеровской области за 150 млн рублей, в ходе торгов цена была снижена на 500 млн.
Вскоре покупатель зарегистрировал в Киселевске новое юрлицо — «Голухинский цемент». По данным портала «За честный бизнес», его учредитель — золотопромышленник Александр Овчинников. Это юрлицо, судя по сообщению сайта регионального правительства, и занимается непосредственно производством.
В правительстве края, впрочем, собственником предприятия называют Романа Пузанова (он, как ранее сообщал Altapress.ru, учредитель фирмы «Горизонт», которая заключила договор купли-продажи завода на торгах).
Однако завод ко времени покупки уже простаивал. После покупки новые собственники начали модернизацию завода и развитие инфраструктуры, строительство 10-километровой дороги от производственных цехов до региональной трассы. В 2020 году на эти цели уже направлено около 500 млн рублей.
Восстанавливаем утраченные связи
И вот 14 августа завод запущен.
«Я убежден, что для экономики Алтайского края, для отраслей, потребляющих сегодня цемент и различные смеси, конечно, возобновление предприятия будет воспринято на ура», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе церемонии запуска производства.
Роман Пузанов пояснил, что рынок сбыта голухинского цемента не ограничен только Алтайским краем. По его словам, предприятие в дальнейшем может отгружать готовую продукцию в Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области, Хакасию. Сейчас прорабатываются вопросы сбыта, восстанавливаются утраченные связи.
«Мы готовы поставлять наш цемент для территорий в радиусе 800−1000 километров», — сказал Пузанов.
Инвестирование продолжим
Собственники намерены увеличить производительность завода и запустить вторую печь, предполагаемые инвестиции — более 2 млрд рублей.
Роман Пузанов заверил, что при необходимости предприятие готово увеличить объем производства. В 2020 году будет выпущено порядка 60 тыс. тонн голухинского цемента, а в 2021-м — 300 тыс. тонн.
Ранее министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев сообщил Altapress.ru, что собственники планируют выйти на сертификацию цемента марки 500.
Предполагается, что с увеличением выпуска цемента штат будет расширен до 500 человек. Роман Пузанов сказал, что уже сейчас на заводе открыто порядка 60 вакансий разного уровня.