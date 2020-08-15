Новые собственники единственного в Алтайском крае цементного завода возобновили его работу

Единственный в Алтайском крае цементный завод, расположенный в Заринском районе, вновь приступил к работе после простоя и планирует нанимать новых сотрудников. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Вложили 500 млн рублей

Голухинский цементный завод принадлежал акционерному обществу «Цемент», признанному банкротом после краха его основного акционера — компании «СтройГАЗ». В ноябре 2019 года завод купил предприниматель из Кемеровской области за 150 млн рублей, в ходе торгов цена была снижена на 500 млн.

Вскоре покупатель зарегистрировал в Киселевске новое юрлицо — «Голухинский цемент». По данным портала «За честный бизнес», его учредитель — золотопромышленник Александр Овчинников. Это юрлицо, судя по сообщению сайта регионального правительства, и занимается непосредственно производством.

В правительстве края, впрочем, собственником предприятия называют Романа Пузанова (он, как ранее сообщал Altapress.ru, учредитель фирмы «Горизонт», которая заключила договор купли-продажи завода на торгах).

Однако завод ко времени покупки уже простаивал. После покупки новые собственники начали модернизацию завода и развитие инфраструктуры, строительство 10-километровой дороги от производственных цехов до региональной трассы. В 2020 году на эти цели уже направлено около 500 млн рублей.

Восстанавливаем утраченные связи

И вот 14 августа завод запущен.

«Я убежден, что для экономики Алтайского края, для отраслей, потребляющих сегодня цемент и различные смеси, конечно, возобновление предприятия будет воспринято на ура», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе церемонии запуска производства.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

Роман Пузанов пояснил, что рынок сбыта голухинского цемента не ограничен только Алтайским краем. По его словам, предприятие в дальнейшем может отгружать готовую продукцию в Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области, Хакасию. Сейчас прорабатываются вопросы сбыта, восстанавливаются утраченные связи.

«Мы готовы поставлять наш цемент для территорий в радиусе 800−1000 километров», — сказал Пузанов.

На открытии цементного завода в Голухе. altairegion22.ru

Инвестирование продолжим

Собственники намерены увеличить производительность завода и запустить вторую печь, предполагаемые инвестиции — более 2 млрд рублей.

Роман Пузанов заверил, что при необходимости предприятие готово увеличить объем производства. В 2020 году будет выпущено порядка 60 тыс. тонн голухинского цемента, а в 2021-м — 300 тыс. тонн.

Ранее министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев сообщил Altapress.ru, что собственники планируют выйти на сертификацию цемента марки 500.

Предполагается, что с увеличением выпуска цемента штат будет расширен до 500 человек. Роман Пузанов сказал, что уже сейчас на заводе открыто порядка 60 вакансий разного уровня.