Новые собственники реанимируют Рубцовский хлебокомбинат и готовят его к запуску

Новые собственники Рубцовского хлебокомбината местные предприниматели Сергей Левичев и Алексей Школин начали оценивать техническое и экономическое состояние предприятия. Они надеются, что остановленное производство смогут запустить в конце сентября, пишет местный портал «Местное время».

Предприниматели решили приобрести проблемное предприятие. Новые собственники занялись первичной оптимизацией технологических процессов и подготовкой к запуску производства.

Сергей Левичев,

предприниматель:

Для нас, как и для всех рубцовчан, хлебокомбинат прежде всего социально значимое предприятие. Чего греха таить — нам тоже не хотелось прощаться с любимым хлебом, сделанным по ГОСТу, с пряниками и кондитерскими изделиями, произведенными из натуральных продуктов без химии. В то же время мы постарались просчитать экономические и производственные риски, трезво оценить свои возможности, после чего приняли решение о приобретении активов.

Он отметил, что впереди большая работа по модернизации комбината и поиску новых рынков сбыта.

Школин считает, что в первую очередь необходимо заняться снижением себестоимости продукции.

«Нужна оптимизация кадров, организация бережливого производства. При правильном подходе можно в разы повысить эффективность службы маркетинга. Есть идеи для развития предприятия. Работы много, но мы ее не боимся», — сказал он.

Что случилось с Рубцовским хлебокомбинатом?

Хлебозавод работал в Рубцовске с 1959 года. К началу 2019 года на предприятии накопились значительные долги перед поставщиками — более 20 млн рублей.

Производственные мощности были загружены менее чем наполовину: по выпуску кондитерских изделий — на 18,9%, по выпуску хлеба — на 5,7%.

В феврале сотрудники завода устроили митинг с требованием его не закрывать. Однако в конце июня все они получили уведомления о ликвидации завода. Производство было остановлено полностью.

Проблемы у рубцовского комбината во многом возникли из-за того, что он производил продукцию по советским ГОСТам. Однако цены на хлеб были выше, чем у других производителей. Снижать их, чтобы попасть в торговые сети, завод не захотел. К тому же маркетинг и продвижение не были выстроены, по некоторым экспертным оценкам, на профессиональном уровне.