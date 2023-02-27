Новое качество звонков и рост скорости 4G: билайн рассказал, как улучшил связь в Барнауле в 2022 году

Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VolTE*, увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiF**i. Все эти работы были выполнены и на территории Алтайского края.

Для ускорения интернета компания провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части — вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт их использования. Перераспределение частотного диапазона билайн в LTE 2100 МГц привело к росту скорости мобильного интернета в Барнауле и Алтайском крае в среднем на 20%. Теперь страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

В итоге в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По итогам опроса, проведенного в декабре 2022 года, клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% чаще слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежность сети оператор запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена в 42 филиалах, в том числе в Барнауле.

Еще одной запущенной технологией стала VoLTE (Voice over LTE) — голосовая связь нового поколения. Эта технология обеспечивает высокое качество голоса и отсутствие помех на линии. Кроме того, использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону. Билайн запустил эту технологию в 44 филиалах, в Барнауле она работает с весны 2022 года.

Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций: в 2022 году покрытие 4G билайн появилось вблизи Телецкого озера в урочище Талдушка. Технические специалисты билайн улучшили качество связи в Барнауле в районе жилого комплекса «Балтийская крепость», квартала 2037, в Мизюлинской роще и др. Также улучшения коснулись Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска и Алейска.

Параллельно со строительством сети билайн прорабатывал и увеличение ее надежности и быстродействия. В частности, на территории Сибири и Дальнего Востока была внедрена система SON***, предназначенная для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Такая система позволяет распределить ресурсы, исходя из потребностей абонентов — SON использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.