27 мая
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Экономика

О непростой реальности нового времени предупредила россиян глава Центробанка

Экономика России будет адаптироваться к новой реальности, так что ближайшие кварталы будут непростыми, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Набиуллина подчеркнула — в ближайшее время будет сложно и компаниям, и гражданам.

Однако, по ее словам, этот процесс структурной трансформации не будет бесконечным.

Набиуллина выразила надежду, что бизнес найдет новые возможности. Глава Банка РФ выступила на мероприятии Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

Глава ЦБ призвала определить новые параметры функционирования российской финансовой системы и выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с «санкционным арбитражем», пишет bfm.ru.

Среди предложений — перераспределение рисков и ресурсов между санкционными и несанкционными банками.

Ранее глава Набиуллина спрогнозировала пик инфляции на конец 2022 года.

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