Набиуллину назначили на должность главы ЦБ на новый срок

Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центробанка на новый срок полномочий, сообщает ТАСС .

Напомним, 18 марта кандидатуру Набиуллиной внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год», — отмечает агентство.

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков указал, что Центробанку «как в прошлом году, так и в начале этого года удалось предпринять целый ряд весьма правильных и эффективных мер, которые позволяют нашей экономике пережить эту самую острую фазу, по сути, экономической войны, объявленной России».

Так, по его словам, ЦБ удалось сохранить целостность российской банковской системы и стабильность рубля как национальной валюты.

Ранее в Госдуме заявили, что Набиуллина не имеет конкурентов на пост главы ЦБ.

В начале марта СМИ сообщали про слухи об отставке главы Центробанка.