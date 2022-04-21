21 апреля
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Жизнь

Набиуллину назначили на должность главы ЦБ на новый срок

Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центробанка на новый срок полномочий, сообщает ТАСС.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Напомним, 18 марта кандидатуру Набиуллиной внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год», — отмечает агентство.

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков указал, что Центробанку «как в прошлом году, так и в начале этого года удалось предпринять целый ряд весьма правильных и эффективных мер, которые позволяют нашей экономике пережить эту самую острую фазу, по сути, экономической войны, объявленной России».

Так, по его словам, ЦБ удалось сохранить целостность российской банковской системы и стабильность рубля как национальной валюты.

Ранее в Госдуме заявили, что Набиуллина не имеет конкурентов на пост главы ЦБ.

В начале марта СМИ сообщали про слухи об отставке главы Центробанка.

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