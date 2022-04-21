Набиуллину назначили на должность главы ЦБ на новый срок

Напомним, 18 марта кандидатуру Набиуллиной внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
«По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год», — отмечает агентство.
Первый вице-спикер ГД Александр Жуков указал, что Центробанку «как в прошлом году, так и в начале этого года удалось предпринять целый ряд весьма правильных и эффективных мер, которые позволяют нашей экономике пережить эту самую острую фазу, по сути, экономической войны, объявленной России».
Так, по его словам, ЦБ удалось сохранить целостность российской банковской системы и стабильность рубля как национальной валюты.
Ранее в Госдуме заявили, что Набиуллина не имеет конкурентов на пост главы ЦБ.
В начале марта СМИ сообщали про слухи об отставке главы Центробанка.