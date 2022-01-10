О шоковых сценариях на рынке рассказали россиянам

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о шоковых сценариях фондового рынка в нынешнем году, пишет « Прайм ».

Одним из главных рисков является высокая инфляция вместе с падением мирового ВВП. По словам эксперта, этот сценарий предусматривает, что на фоне энергетического кризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, что «драматично» отразится на росте себестоимости товаров и услуг.

Также специалист допустил возможность кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса и массовые банкротства в случае продолжения пандемии коронавируса, пишет Газета.Ru.

«Если локдауны и ограничения продолжатся, компаниям нечем будет расплачиваться с долгами, и сами их услуги окажутся невостребованными», — добавил Тузов.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне. Также финансисты заявили о невозможности сдержать рост цен. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года может оказаться выше прогноза.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов предупредил, что в 2022 году в мире может начаться новая волна инфляции, вызванная ростом цен на продовольственные товары.