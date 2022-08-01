Ограничения на снятие иностранной валюты продлил Центробанк

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты «наличкой» с счета или вклада. Оно будет действовать до 9 марта 2023 года. Однако лимит в 10 тыс. долларов или евро сохраняется, сообщили на сайте регулятора.

Россияне могут снять в валюте только деньги, которые лежали на счету или вкладе до 9 марта, подчеркнули в ЦБ.

Также уточняется что выдавать средства будут в долларах или евро — независимо от изначальной валюты.

Ограничение оставляют из-за санкций, которые не позволяют получать наличную валюту западных стран.

Кроме того, Центробанк продлил их до 9 марта для юрлиц — резидентов. Речь идет о получении валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку до 8% годовых.