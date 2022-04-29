29 апреля
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Экономика

Омбудсмен заявил, что многие китайские компании и банки боятся работать с Россией

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что проводить импортозамещение с упором на взаимодействие только с Китаем нельзя, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
kremlin.ru

«В вопросах импортозамещения надо крепко думать, понять, что нам нужно, и как, у кого это лучше всего взять. Ведь не все, что делается в США или в ЕС, можно теперь легко найти в той же Азии или на других континентах. Технологический прогресс Америки и Европы все-таки выше, чем где бы то ни было. Не стоит также во всем уповать на Китай, хотя они за последнее время сделали серьезные шаги во многих отраслях», — заявил Титов.

Он отметил — будучи сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, он видит проблемы российско-китайского экономического взаимодействия, пишет Газета.Ru.

«Сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать <…> Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте», — пояснил Титов.

Ранее российские СМИ сообщали, что компании Китая постараются заполнить брешь на рынке России.

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