Три поезда с алтайскими сельхозпродуктами отправили в Китай

В феврале со станции Барнаул отправилось три контейнерных поезда с семенами льна и рапсовым маслом в Находку и Забайкальск для их дальнейшей транспортировки потребителям Китая, сообщили в правительстве Алтайского края.

Западно-Сибирская железная дорога развивает сервис по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт.

В компании подчеркивают, что при одиночных отправках контейнеров и вагонов в составе сборных поездов срок доставки до станции Забайкальск составляет около двух недель, а в составе контейнерного поезда — семь суток.

«Высокая скорость доставки достигается за счет следования состава до станции назначения без изменения в формировании. Таким образом сервис оптимизирует затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации продукции», — пояснили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Всего в январе-феврале 2022 года отправлено шесть контейнерных поездов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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