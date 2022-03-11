11 марта -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Три поезда с алтайскими сельхозпродуктами отправили в Китай

В феврале со станции Барнаул отправилось три контейнерных поезда с семенами льна и рапсовым маслом в Находку и Забайкальск для их дальнейшей транспортировки потребителям Китая, сообщили в правительстве Алтайского края.

Масличный лен.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/

Западно-Сибирская железная дорога развивает сервис по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт.

В компании подчеркивают, что при одиночных отправках контейнеров и вагонов в составе сборных поездов срок доставки до станции Забайкальск составляет около двух недель, а в составе контейнерного поезда — семь суток.

«Высокая скорость доставки достигается за счет следования состава до станции назначения без изменения в формировании. Таким образом сервис оптимизирует затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации продукции», — пояснили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Всего в январе-феврале 2022 года отправлено шесть контейнерных поездов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее altapress.ru узнал, как эксперты оценили будущее зерновой отрасли в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость