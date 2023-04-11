ООО «Компания Сибтара» пополнила число участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае

Очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 3 апреля на ООО «Компания Сибтара». Предприятие является одним из крупнейших производителей в Сибири тарного картона и гофропродукции, а также считается одним из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Одно из основных направлений компании — это сбор макулатуры, как у организаций, так и у физических лиц с последующей ее переработкой. Макулатура является основным сырьем для производства бугорчатой тары — это экологичные контейнеры и решетки под яйцо.

В ходе проведения очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и регионального министерства экономического развития рассказали представителям предприятия о целях и задачах национального проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также презентовали результаты работы проекта на других предприятиях. Кроме того, в рамках мероприятия был проведен ознакомительный осмотр производственной площадки.

Возможности, которые открываются перед участниками нацпроекта «Производительность труда», заинтересовали руководство и сотрудников компании. В ближайшее время специалисты РЦК начнут совместную работу с представителями предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и проведения обучения внутренних тренеров в целях знаний по основам и инструментам бережливого производства всем работникам организации.

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев акцентировал внимание на том, что ООО «Компания Сибтара» стало 75-м предприятием — участником национального проекта «Производительность труда» в регионе.

Всего же до конца 2024 года мы сможем принять в ряды участников 87 компаний. На протяжении всего времени реализации национальный проект показывает свою эффективность. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза, — добавил спикер.