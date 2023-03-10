Оплачивать без PIN-кода покупки дороже тысячи рублей разрешил Сбербанк

Сбербанк тестировал оплату покупок без PIN-кода на сумму свыше тысячи рублей и теперь такая оплата доступна для покупок на сумму более тысячи рублей, пишет РБК.

Оплачивать товары и услуги дороже тысячи рублей без PIN-кода в POS-терминалах Сбербанка можно как с помощью его бесконтактных карт, так и картами других банков.

В некоторых столичных терминалах банка пароль уже не запрашивается при оплате картой на сумму свыше двух тыс. рублей. Если сумма превышает три тыс., PIN-код по-прежнему требуется, указывает Lenta.ru.

Ранее Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам. Между тем ипотечное кредитование просело на четверть в Алтайском крае.