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Экономика

Определился банк-агент для страховых выплат вкладчикам «ФорБанка»

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «ФорБанка», сообщило «Агентство по страхованию вкладов».

Офис "ФорБанка" в Барнауле.
Офис "ФорБанка" в Барнауле.
Altapress.ru

Выплаты страхового возмещения начнутся 23 марта через банк-агент ПАО Сбербанк.

Планируется задействовать около 90 структурных подразделений банка-агента. В Алтайском крае страховое возмещение будут выплачивать около 60 отделений, в том числе более 30 — в Барнауле.

Выплаты можно будет получить в 17 населенных пунктах, включая Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Тальменку.

Принимать заявления и иные документы, выплачивать возмещения вкладчикам Сбербанк будет в течение не менее года.

Вкладчики, которые одновременно и клиенты Сбербанка, могут обратиться с заявлением через «Сбербанк Онлайн» и не приходить в офис.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

Ликвидация банка

12 марта стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «ФорБанка», впервые зарегистрированного в Барнауле в 1992 году, а в 2014 году сменившего «прописку» на московскую.

Центробанк принял такое решение руководствуясь тем, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

В частности, есть нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Altapress.ru разбирался, кто пострадает от ликвидации банка и что будет дальше.

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