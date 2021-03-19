Определился банк-агент для страховых выплат вкладчикам «ФорБанка»

Выплаты страхового возмещения начнутся 23 марта через банк-агент ПАО Сбербанк.
Планируется задействовать около 90 структурных подразделений банка-агента. В Алтайском крае страховое возмещение будут выплачивать около 60 отделений, в том числе более 30 — в Барнауле.
Выплаты можно будет получить в 17 населенных пунктах, включая Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Тальменку.
Принимать заявления и иные документы, выплачивать возмещения вкладчикам Сбербанк будет в течение не менее года.
Вкладчики, которые одновременно и клиенты Сбербанка, могут обратиться с заявлением через «Сбербанк Онлайн» и не приходить в офис.
Ликвидация банка
12 марта стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «ФорБанка», впервые зарегистрированного в Барнауле в 1992 году, а в 2014 году сменившего «прописку» на московскую.
Центробанк принял такое решение руководствуясь тем, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.
В частности, есть нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Altapress.ru разбирался, кто пострадает от ликвидации банка и что будет дальше.