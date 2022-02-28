От продажи российской водки отказались несколько штатов США

Несколько штатов США приняли решение снять с продажи российскую водку из-за военной операции РФ на Украине, сообщает CNN.

Губернатор штата Огайо поручил министерству торговли своего штата «прекратить как покупку, так и продажу всей водки, произведенной компанией „Русский стандарт“».

Губернатор Нью-Гэмпшира также подписал приказ «об удалении спиртных напитков российского производства и российских брендов из наших магазинов спиртных напитков и вин до дальнейшего уведомления», сообщает «Интерфакс».

Губернатор штата Юта также издал распоряжение, ограничивающее продажи продукции российского производства.

Среди прочих губернатор Техаса попросил розничных торговцев в своем штате убрать российские товары с полок магазинов.

Между тем отмечается, что данные шаги в значительной степени символичны, поскольку очень немногие бренды, импортируемые в США, все еще производят алкоголь в России.

Ранее сообщалось, что Ватикан готов помочь России и Украине.