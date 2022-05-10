От владельца участка под сносимым павильоном в Барнауле требуют улучшить забор

Администрация Центрального района Барнаула требует от владельца участка на ул. Партизанской, 62 привести ограждение в надлежащее состояние. Иск подан в арбитраж. Этому же собственнику принадлежит соседний участок, на котором в настоящее время сносят павильон, где располагался коктейль-бар, а еще раньше — кофейня.

Место сноса

Оба участка — на ул. Партизанской, 62 и Партизанская, 60 — прославились: на них был построен «барнаульский разлом» — здание бизнес-центра, разделенное пополам совладельцами (подробности истории — здесь). Здание снесли в 2016 году.

Сегодня участок на Партизанской, 62 (дальше от пр. Ленина) огорожен деревянным забором. И к этому ограждению появились претензии со стороны администрации.

Ну, а на втором участке еще стоит то, что недавно было павильоном. Это строение несколько раз меняло назначение: сначала в нем была кофейня «Черный квадрат», потом кальянная, а уж затем коктейль-бар.

С павильоном тоже все было непросто — сегодня его тоже сносят.

Ограждение участка. Altapress.ru

История участков

Оба участка до недавнего времени принадлежали совладельцу «разлома» Алексею Аболымову. Но Аболымов признан банкротом (как, впрочем, и второй совладелец — Ниел Смит), и участки пустили с молотка.

В январе 2021 года участок на Партизанской, 62 (площадью 515 кв. метров) купила на торгах фирма «СД инвест» за 5,85 млн рублей.

Тот, под которым стоял черный павильон (Партизанская, 60, площадь — 638 кв. метров), эта же фирма купила в декабре 2021 гадала 22 млн рублей.

Ограждение участка. Altapress.ru

Цветовая гамма

И вот теперь администрация Центрального района требует от «СД инвест» в суде привести в порядок ограждение — его в самом деле трудно назвать украшением города.

Среди требований администрации — устранить повреждение конструктивных элементов ограждения и организовать установку устойчивого ограждения в единой цветовой гамме по периметру отведенного земельного участка.

Если же собственник не исполнит решение суда, администрация просит предоставить ей право сделать это самой — но, разумеется, за счет собственника.

Чтобы простимулировать собственника, администрация также требует взыскать с него неустойку — 50 тыс. рублей за каждый месяц неисполнения.

Ограждение участка. Altapress.ru