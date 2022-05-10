От владельца участка под сносимым павильоном в Барнауле требуют улучшить забор

Место сноса
Оба участка — на ул. Партизанской, 62 и Партизанская, 60 — прославились: на них был построен «барнаульский разлом» — здание бизнес-центра, разделенное пополам совладельцами (подробности истории — здесь). Здание снесли в 2016 году.
Сегодня участок на Партизанской, 62 (дальше от пр. Ленина) огорожен деревянным забором. И к этому ограждению появились претензии со стороны администрации.
Ну, а на втором участке еще стоит то, что недавно было павильоном. Это строение несколько раз меняло назначение: сначала в нем была кофейня «Черный квадрат», потом кальянная, а уж затем коктейль-бар.
С павильоном тоже все было непросто — сегодня его тоже сносят.
История участков
Оба участка до недавнего времени принадлежали совладельцу «разлома» Алексею Аболымову. Но Аболымов признан банкротом (как, впрочем, и второй совладелец — Ниел Смит), и участки пустили с молотка.
В январе 2021 года участок на Партизанской, 62 (площадью 515 кв. метров) купила на торгах фирма «СД инвест» за 5,85 млн рублей.
Тот, под которым стоял черный павильон (Партизанская, 60, площадь — 638 кв. метров), эта же фирма купила в декабре 2021 гадала 22 млн рублей.
Цветовая гамма
И вот теперь администрация Центрального района требует от «СД инвест» в суде привести в порядок ограждение — его в самом деле трудно назвать украшением города.
Среди требований администрации — устранить повреждение конструктивных элементов ограждения и организовать установку устойчивого ограждения в единой цветовой гамме по периметру отведенного земельного участка.
Если же собственник не исполнит решение суда, администрация просит предоставить ей право сделать это самой — но, разумеется, за счет собственника.
Чтобы простимулировать собственника, администрация также требует взыскать с него неустойку — 50 тыс. рублей за каждый месяц неисполнения.
Что известно собственнике участка?
У «СД инвест» единственный учредитель — Марина Литвинова (она же ее руководитель). Фирма зарегистрирована в Барнауле в пятиэтажном жилом доме. Дата регистрации фирмы — 21 декабря 2020 года, то есть зарегистрирована она незадолго до того, как прошли торги по участку на ул. Партизанской, 62.
Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.