10 мая
﻿
Экономика

От владельца участка под сносимым павильоном в Барнауле требуют улучшить забор

Администрация Центрального района Барнаула требует от владельца участка на ул. Партизанской, 62 привести ограждение в надлежащее состояние. Иск подан в арбитраж. Этому же собственнику принадлежит соседний участок, на котором в настоящее время сносят павильон, где располагался коктейль-бар, а еще раньше — кофейня.

Ограждение участка.
Ограждение участка.
Altapress.ru

Место сноса

Оба участка — на ул. Партизанской, 62 и Партизанская, 60 — прославились: на них был построен «барнаульский разлом» — здание бизнес-центра, разделенное пополам совладельцами (подробности истории — здесь). Здание снесли в 2016 году.

Сегодня участок на Партизанской, 62 (дальше от пр. Ленина) огорожен деревянным забором. И к этому ограждению появились претензии со стороны администрации.

Ну, а на втором участке еще стоит то, что недавно было павильоном. Это строение несколько раз меняло назначение: сначала в нем была кофейня «Черный квадрат», потом кальянная, а уж затем коктейль-бар.

С павильоном тоже все было непросто — сегодня его тоже сносят.

Ограждение участка.
Ограждение участка.
Altapress.ru

История участков

Оба участка до недавнего времени принадлежали совладельцу «разлома» Алексею Аболымову. Но Аболымов признан банкротом (как, впрочем, и второй совладелец — Ниел Смит), и участки пустили с молотка.

В январе 2021 года участок на Партизанской, 62 (площадью 515 кв. метров) купила на торгах фирма «СД инвест» за 5,85 млн рублей.

Тот, под которым стоял черный павильон (Партизанская, 60, площадь — 638 кв. метров), эта же фирма купила в декабре 2021 гадала 22 млн рублей.

Ограждение участка.
Ограждение участка.
Altapress.ru

Цветовая гамма

И вот теперь администрация Центрального района требует от «СД инвест» в суде привести в порядок ограждение — его в самом деле трудно назвать украшением города.

Среди требований администрации — устранить повреждение конструктивных элементов ограждения и организовать установку устойчивого ограждения в единой цветовой гамме по периметру отведенного земельного участка.

Если же собственник не исполнит решение суда, администрация просит предоставить ей право сделать это самой — но, разумеется, за счет собственника.

Чтобы простимулировать собственника, администрация также требует взыскать с него неустойку — 50 тыс. рублей за каждый месяц неисполнения.

Ограждение участка.
Ограждение участка.
Altapress.ru

Что известно собственнике участка?

У «СД инвест» единственный учредитель — Марина Литвинова (она же ее руководитель). Фирма зарегистрирована в Барнауле в пятиэтажном жилом доме. Дата регистрации фирмы — 21 декабря 2020 года, то есть зарегистрирована она незадолго до того, как прошли торги по участку на ул. Партизанской, 62.

Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость