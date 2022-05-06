6 мая
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Недвижимость

Поникла соломинка. В Барнауле сносят коктейль-бар, на месте которого была скандально известная кофейня

Участок на ул. Партизанская, 60 известен скандальными зданиями. Сначала здесь стоял знаменитый «дом-разлом», а спустя несколько лет после его сноса появился павильон с кофейней «Черный квадрат». В мэрии Барнаула его посчитали самовольной постройкой и потребовали снести. Но суд, куда перешел спор, встал на сторону владельца павильона. И вот, спустя два года после того как страсти утихли, строение все же сносят. О новых подробностях давней истории — читайте в материале altapress.ru.

В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
Анна Зайкова.

Кофейня «Черный квадрат»

Павильон был построен в 2019 году. На все работы — подготовку участка, монтаж металлоконструкций, остекление и т.д. — ушло всего три месяца. К осени здесь уже открылась кофейня «Черный квадрат», которая стала пользоваться популярностью среди барнаульской молодежи. В ней тогда работали всего два человека — Григорий и Ксения Аболымовы.

«Дети выросли, поработали по найму в кофейне и решили заняться своим делом. Чтобы открыть маленькое заведение в Москве в перспективном месте, например, на Новом Арбате, нужно около 1,5 млн рублей на первые два месяца аренды. Плюс деньги на интерьер, оборудование, продукты. Инвестиции в барнаульский бизнес скромнее и по силам молодым предпринимателям, тем более подходящий участок есть у нашей знакомой», — рассказал тогда altapress.ru владелец павильона предприниматель Алексей Аболымов.

Буквально сразу же вокруг небольшой кофейни площадью 130 кв. м разразился скандал. В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула решили, что нестационарный павильон бизнесмена является самовольной постройкой и потребовали снести объект.

Длинный спор

Три года назад бизнесмен рассказал корреспондентам altapress.ru, что «нестационарный временный павильон построен на частной земле в соответствии с ее назначением». И по закону разрешение властей не требовалось.

В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
Анна Зайкова.

Предприниматель собрал целую папку документов, доказывающих временность павильона. В том числе — заключение кадастрового инженера, где черным по белому было написано, что «строение является некапитальным». По словам бизнесмена, чиновники документы будто не видели.

Он даже планировал устроить настоящее шоу — прокатить каркасное строение по ул. Партизанской, подцепив его трактором. Аболымов хотел наглядно продемонстрировать, что построил некапитальное здание.

В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
Анна Зайкова.

Несмотря на упорство администрации города, Арбитражный суд Алтайского края отклонил требование о сносе. О павильоне на какое-то время забыли.

«Рожки да ножки»

После «Черного квадрата» здесь открылась кальянная Malevich, которую сменил коктейль-бар Vibe. Бар стал последним «жильцом» многострадального павильона. Сейчас его разбирают. Как стало известно altapress.ru, возможная причина — продажа участка.

От строения остались «рожки да ножки». Рабочие уже сняли остекление, разобрали веранду, крышу, стены. Каркас еще стоит на месте, зияя проемами уборных и остатками обстановки, вперемешку со строительными материалами.

В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
В центре Барнаула сносят скандально известный павильон на ул. Партизанской, 60.
Анна Зайкова.

К слову, владелец павильона с прошлого года искал для него нового хозяина. Объявление о продаже до сих пор висит на сайте «Авито». Павильон оценили почти в 2,4 млн рублей. В качестве бонуса к нему прилагается мебель для кафе, стоимостью всего за 400 тыс. рублей.

Справка

В 2016 году на ул. Партизанской, 60 снесли так называемый «дом-разлом». Скандально известным зданием владели предприниматель Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниел Смит. Оба бизнесмена в разное время были признаны банкротами.

Планировалось, что это будет пафосное семиэтажное офисное здание. Но партнеры поссорились и буквально поделили строение пополам. Они разобрали пролет, чтобы узаконить каждую часть по отдельности.

Долгое время изуродованный «дом-разлом» был своеобразной визитной карточкой Барнаула. В 2013 году стройинспекция все же добилась судебного решения о его сносе. Сами бизнесмены не спешили с демонтажом. В итоге здание снесли за счет городского бюджета, потратив на это 15 млн рублей.

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