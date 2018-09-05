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Отдайте 700 миллионов. Антимонопольщики поддержали «Алтайвагон» в споре с «Уралвагонзаводом»

В спорте двух вагоностроительных предприятий Федеральная антимонопольная служба встала на строну завода из Новоалтайска. Спор «Алтайвагона» с Уралвагонзаводом (УВЗ) шел из-за отказа последнего в поставках полимерных комплектующих для производства тележек грузовых вагонов, из-за которого алтайский производитель потерял контракт с СУЭК на 3,5 тыс. вагонов, пишет «Коммерсант».

На заводе «Алтайвагон».
На заводе «Алтайвагон».
altapress.ru

Теперь алтайское предприятие намерено взыскать по суду с уральцев 700 миллионов рублей в неустойки за разрыв договора. Однако на УВЗ категорически не согласны с решением ФАС и хотят оспорить его в суде.

Почему ФАС поддержал «Алтайвагон»

ФАС встала на сторону «Алтайвагона» в споре его с Уралвагонзаводом (УВЗ), когда корпорация запретила поставку комплектующих лицензионным поставщикам, из-за чего «Алтайвагон» потерял крупный контракт с СУЭК, в «Алтайвагоне», подававшем жалобу.

Как пояснили там, ведомство признало факт сговора между УВЗ и его поставщиком «НПО „Уником Сервис“», что привело к нарушению закона и ограничению конкуренции на рынке реализации инновационных вагонов. Принятое решение не предписывает УВЗ и «Уником-Сервису» устранить нарушения антимонопольного законодательства в связи с тем, что лицензионный договор между «Алтайвагоном» и УВЗ был расторгнут. УВЗ целенаправленно сорвал контракт с СУЭК, «мы в судебном порядке выставим УВЗ сумму, предъявленную нам СУЭК за невыполнение контракта», заявил гендиректор «Алтайвагона» Дмитрий Медведев.

Историю конфликта заводов смотрите в статье «Алтайвагон» после острого конфликта разорвал отношения с «любимым заводом Путина».

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