Открыт приём заявок на крупную Международную выставку франшиз в Москве

Центр «Мой бизнес» приглашает франчайзеров Алтайского принять участие в BUYBRAND Franchise MARKET-2022 — одной из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга, ежегодно объединяющей франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. BUYBRAND привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира, задавая тренды и создавая условия для развития бизнеса по франшизе.

Формирование делегации от Алтайского края идёт полным ходом, необходимо оставить заявку на сайте: мойбизнес22.рф. BUYBRAND Franchise MARKET-2022 будет работать с 22 по 24 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14).

Только на выставке вы сможете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании. BUYBRAND позволяет презентовать ваше предложение с самой выгодной стороны.

В дни работы выставки франшиз пройдет несколько образовательных программ: Форум для предпринимателей. Форум посвящен различным аспектам ведения бизнеса , рассчитан как для начинающих , так и опытных предпринимателей;

Форум посвящен различным аспектам ведения бизнеса рассчитан как для начинающих так и опытных предпринимателей; «Школа франчайзеров» — обучение потенциальных , начинающих , действующих франчайзеров , планирующих масштабирование бизнеса по франшизе.

Центр «Мой бизнес» берёт на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Мария Стрижова).

Возрастное ограничение: 18+