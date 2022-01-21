Открыт приём заявок на крупную Международную выставку франшиз в Москве

Формирование делегации от Алтайского края идёт полным ходом, необходимо оставить заявку на сайте: мойбизнес22.рф. BUYBRAND Franchise MARKET-2022 будет работать с 22 по 24 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14).
Только на выставке вы сможете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании. BUYBRAND позволяет презентовать ваше предложение с самой выгодной стороны.
В дни работы выставки франшиз пройдет несколько образовательных программ:
- Форум для предпринимателей. Форум посвящен различным аспектам ведения бизнеса, рассчитан как для начинающих, так и опытных предпринимателей;
- «Школа франчайзеров» — обучение потенциальных, начинающих, действующих франчайзеров, планирующих масштабирование бизнеса по франшизе.
Центр «Мой бизнес» берёт на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.
Количество участников ограничено.
Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Мария Стрижова).
Возрастное ограничение: 18+