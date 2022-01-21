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Открыт приём заявок на крупную Международную выставку франшиз в Москве
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Открыт приём заявок на крупную Международную выставку франшиз в Москве

Центр «Мой бизнес» приглашает франчайзеров Алтайского принять участие в BUYBRAND Franchise MARKET-2022 — одной из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга, ежегодно объединяющей франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. BUYBRAND привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира, задавая тренды и создавая условия для развития бизнеса по франшизе.

Центр «Мой бизнес»

Формирование делегации от Алтайского края идёт полным ходом, необходимо оставить заявку на сайте: мойбизнес22.рф. BUYBRAND Franchise MARKET-2022 будет работать с 22 по 24 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14).

Только на выставке вы сможете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании. BUYBRAND позволяет презентовать ваше предложение с самой выгодной стороны.

В дни работы выставки франшиз пройдет несколько образовательных программ:

  • Форум для предпринимателей. Форум посвящен различным аспектам ведения бизнеса, рассчитан как для начинающих, так и опытных предпринимателей;
  • «Школа франчайзеров» — обучение потенциальных, начинающих, действующих франчайзеров, планирующих масштабирование бизнеса по франшизе.

Центр «Мой бизнес» берёт на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Мария Стрижова).

Возрастное ограничение: 18+

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