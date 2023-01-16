«Открытие Авто»: январские продажи новых автомобилей удержатся на уровне 50 тысяч штук, а по итогам года достигнут 800 тысяч

В «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили перспективы российского авторитейла в январе текущего года. В первый месяц зимы продажи на рынке, скорее всего, останутся в рамках 50 тыс. машин, а динамика сохранится на уровне -45% в годовом выражении. Однако уже в первый весенний месяц можно будет увидеть рост в 8−10% к марту 2022 года. Продажи легковых автомашин в РФ по итогам 2023 года вырастут, по оценкам экспертов, на 15−20%.

Пока все говорит о том, что ситуация на рынке в I половине 2023 года будет развиваться по тому же сценарию, что и в последние месяцы 2022 года. А именно, сохранится дефицит бюджетных (в диапазоне 1,5−2 млн рублей) седанов и кроссоверов, постепенно будет увеличиваться предложение в среднем сегменте (2,5−3 млн рублей) и в еще более дорогих сегментах. Масс-маркет в той или иной степени будет расти, а продажи премиальных автомобилей продолжат сжиматься. Прежде доля последних колебалась в районе 10%, а в 2022 году она сократилась почти вдвое.

При этом дальнейшие планы продаж брендов, которые обеспечили в 2022 году основные объемы нашему рынку, выглядят более чем амбициозно. Так, в Lada хотели бы реализовать порядка 400 тыс. новых автомобилей. Последний раз этой отметки ВАЗ достигал в 2013 году. Одной модели Granta раскупили тогда 167 тыс. штук, но и стоила она немногим более 300 тыс. рублей. Можно ли спустя 10 лет продать столько же машин, но почти трехкратно подорожавших и пока не сильно обновленных технологически? В январе руководство тольяттинской марки заговорило о необходимости увеличения утилизационного сбора. Если это произойдет, АвтоВАЗу его традиционно компенсирует государство, а поставщики иномарок будут вынуждены вести бизнес в еще более высоких ценовых сегментах.

Справедливости ради стоит отметить, что в модельном ряду сохранятся две модели Niva, с весны в их компанию должна вернуться и Vesta, а во второй половине года может начаться сборка Lada из китайских модулей на бывшем заводе Nissan. В этом свете рост продаж у АвтоВАЗа неизбежно случится.

У «китайцев» свои большие планы. Наиболее амбициозно они выглядят у Chery. По словам ее дилеров, вместе с родственными брендами Exeed и Omoda дистрибьютор предписывает продать за 2023 год 200 тыс. машин. Пока для этого они в спешном порядке раздали на три марки почти 400 франшиз. Но в абсолютных цифрах итоги 2022 года относительно скромны — 53,7 тыс. машин, то есть расти придется почти в четыре раза. Причем Exeed, планировавший реализовать 20 тыс. автомобилей, смог продать лишь 13,6.

— В январе текущего года рынок, скорее всего, останется в рамках 50 тыс. машин, динамика сохранится на уровне -45% в годовом выражении. Однако уже в первый весенний месяц мы, скорее всего, сможем увидеть рост в размере 8−10% к марту 2022 года с учетом озвученных автопроизводителями планов, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

В целом по году, если предположить, что все остальные китайские марки продадут в 2023 году еще 100−120 тыс. машин, если будут воплощены в жизнь планы по сборке и реализации отечественных УАЗ, ГАЗ, «Москвич», «Соллерс» и «Автотор», если будет продано 15−20 тыс. различных электрокаров, то рынок получит еще порядка 180−200 тыс. машин и начнет приближаться к миллиону автомобилей. Именно эту цифру уже назвали в Минпромторге.

Впрочем, как показал прошлый год, практически невозможно строить сколько-нибудь точные статистические прогнозы, когда на них влияют не такие привычные экономические факторы как инфляция, производственные и логистические возможности и курс валют, а «спецоперация», санкции, мобилизация и карантин в китайских провинциях. В лучшее остается только верить. А потому в нынешних условиях рост продаж хотя бы на 15−20% и 800 тыс. новых легковых и LCV автомобилей за год можно будет уже считать успехом.