18 августа
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Экономика

Отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии предложил Минтруд

Минтруд РФ предложил до 2025 года продолжить использовать старый порядок расчета накопительных пенсий россиян, сообщает РБК.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Таким образом, переход на новую методику отложен.

Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца — 22 года.

Переход на новую методику предполагает уменьшение ожидаемого периода выплат и их увеличение.

Причина

Предлагаемый отказ от изменений может быть связан с влиянием пандемии COVID-19 на показатели смертности и продолжительности жизни в России, указывает Газета.Ru.

Особое мнение

Ранее депутат обосновала несправедливость пенсионной системы.

«Пенсионная формула должна быть понятной. Однако формулировка „пенсионные накопления“ применять к нашей системе неправильно. Пенсионная система в России, как, впрочем, и в большинстве стран, в основном страховая. Она основана на „договоре поколений“ — работающие платят взносы, из них начисляют выплаты нынешнему поколению пенсионеров», — рассказывала член комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук и экс-министр труда Оксана Дмитриева.

По ее мнению, все запуталось с 2002 года, когда стали реализовывать реформу Зурабова-Матвиенко по переходу от страховой пенсионной системы к частично накопительной.

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