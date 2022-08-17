Отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии предложил Минтруд

Таким образом, переход на новую методику отложен.

Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца — 22 года.

Переход на новую методику предполагает уменьшение ожидаемого периода выплат и их увеличение.

Причина

Предлагаемый отказ от изменений может быть связан с влиянием пандемии COVID-19 на показатели смертности и продолжительности жизни в России, указывает Газета.Ru.

Особое мнение

Ранее депутат обосновала несправедливость пенсионной системы.

«Пенсионная формула должна быть понятной. Однако формулировка „пенсионные накопления“ применять к нашей системе неправильно. Пенсионная система в России, как, впрочем, и в большинстве стран, в основном страховая. Она основана на „договоре поколений“ — работающие платят взносы, из них начисляют выплаты нынешнему поколению пенсионеров», — рассказывала член комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук и экс-министр труда Оксана Дмитриева.

По ее мнению, все запуталось с 2002 года, когда стали реализовывать реформу Зурабова-Матвиенко по переходу от страховой пенсионной системы к частично накопительной.