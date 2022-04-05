5 апреля
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Экономика

Отменить один штраф предложили для российских продавцов

Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз ведомства.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Речь идет об освобождении продавцов от административной ответственности за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров.

Минцифры уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ.

При этом изменения не затронут производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО, пишет Lenta.ru.

Ранее правительство России разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний.

Однако российское законодательство требует от производителей техники чтобы они предустанавливали отечественное программное обеспечение.

«Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифры.

Ранее Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, если их положение ухудшилось из-за санкций.

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