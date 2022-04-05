Отменить один штраф предложили для российских продавцов

Речь идет об освобождении продавцов от административной ответственности за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров.
Минцифры уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ.
При этом изменения не затронут производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО, пишет Lenta.ru.
Ранее правительство России разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний.
Однако российское законодательство требует от производителей техники чтобы они предустанавливали отечественное программное обеспечение.
«Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифры.
Ранее Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, если их положение ухудшилось из-за санкций.