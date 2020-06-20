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Экономика

Овцеферма известного в Алтайском крае агрария может прекратить существование

Овцеферма крестьянского хозяйства Александра Гукова может закрыться, пишет «Алтайская правда». Причинами стали сразу несколько факторов.

Овцы.
Овцы.
CC0

Ветслужба РФ ввела такое понятие, как «регионизация». Это значит, что те хозяйства, которые находятся в приграничной зоне, обязаны делать своим овцам прививки против ящура.

Это ударило по экономике, поскольку овец стало возможно продавать только тем хозяйствам, в которых животные привиты против ящура, а их ограниченный круг.

Если раньше племпродажа приносила до 5−6 млн рублей прибыли, то теперь этот показатель стремится к нулю.

Подкосило хозяйство Александра Гукова и то, что изменились принципы государственной погектарной поддержки.

Исполнительный директор крестьянского хозяйства Вячеслав Гуков намерен в течение года подвести итоги и подсчитать баланс. Если он будет отрицательным, то племрепродуктор придется закрыть.

Александр Гуков скончался утром 8 марта 2018 года. Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, так характеризовали коллегу в краевом парламенте.

В 2019 году в крае впервые вручили премию «За верность профессии» имени известного фермера.

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