Первый среди гор. Стартовали продажи в жилом квартале «Первогорье», который станет по-настоящему уникальным проектом для Горного Алтая

Окруженный величественной природой, он совместит в себе свободу загородной жизни с современным городским комфортом, продуманным до мелочей. Комплексная застройка в локации, большая благоустроенная территория и собственная инфраструктура сделают это место настоящим оазисом у подножья алтайских гор.

Комплекс расположен в селе Майма на ул. Алтайской, 2. Квартал, состоящий из семи 8-этажных жилых домов, возводится по технологии бетонно-панельного и кирпично-­монолитного домостроения. Обе технологии проверены веками и гарантируют надежность возводимых конструкций, а также высокие темпы строительства.

Лаконичная современная архитектура жилого квартала «Первогорье» удачно вписывается в окружающую природную среду и ландшафт местности. Сдержанные, приятные глазу природные тона отделочных материалов, простые формы с элементами эко-стиля — все это формирует пространство спокойствия и комфорта.

«Первогорье» станет первым жилым кварталом с собственной инфраструктурой в Горном Алтае. Источник: компания Селф.

Пространство для жизни

На территории жилого квартала «Первогорье» предусмотрен протяженный внутренний двор с современным благоустройством. Безопасные детские площадки, игровые зоны, зоны для воркаута и йоги, прогулочные тропинки и места отдыха — здесь каждый сможет найти себе занятие по душе.

Цветущее разнотравье, кустарники, деревья лиственных и хвойных пород — совре­менное многоуровневое озеленение, разработанное ландшафтными дизайнерами, сделает внутреннее пространство жилого квартала настоящим двором-­парком, который вам не захочется покидать.

«Первогорье» станет первым жилым кварталом с собственной инфраструктурой в Горном Алтае. Кафе, магазины в формате «у дома» и другие предприятия малого бизнеса, которые разместятся в коммерческих помещениях на первых этажах комплекса, сделают жизнь в нем еще более комфортной.

На территории жилого квартала «Первогорье» предусмотрен протяженный внутренний двор с современным благоустройством. Источник: компания Селф. Лаконичная современная архитектура жилого квартала «Первогорье» — природные тона отделочных материалов, простые формы с элементами эко-стиля. Источник: компания Селф. Лаконичная современная архитектура жилого квартала «Первогорье» — природные тона отделочных материалов, простые формы с элементами эко-стиля. Источник: компания Селф. Лаконичная современная архитектура жилого квартала «Первогорье» — природные тона отделочных материалов, простые формы с элементами эко-стиля. Источник: компания Селф.

Комфорт в мелочах

Комфорт и красота будут сопровождать жителей не только в квартире, но и за ее пределами: просторные холлы с современной отделкой, вход в подъезд на уровне двора без ступеней, колясочные на первых этажах, современные лифты, привлекательный дизайн и надёжные материалы.

Чем меньше в доме лишних вещей, тем комфортнее в нем живется. Для жителей квартала «Первогорье» доступны вместительные кладовые, которые станут отличным решением для складирования сезонных вещей или автомобильных принадлежностей.

Современный жилой комплекс сложно представить без удобного паркинга. Проектом предусмотрено 318 парковочных мест, 112 из которых расположены в подземном паркинге, 206 — на придомовой территории. Часть парковочных мест на придомовой территории — крытые.

Подробную информацию о жилом комплексе «Первогорье» можно узнать у специалистов отдела продаж

по номеру телефона: +7 (38822) 2-05-05 или на сайте первогорье.рф.

Застройщик ООО СЗ «ВиноГрад», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.