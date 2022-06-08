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Экономика

ПФР: 37 россиян за границей не смогли получить пенсии из-за санкций

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, не смогли получить пенсионные выплаты во втором квартале 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

С апреля иностранные банки отклонили платежи для 37 россиян. Большинство из них уже направили заявления в ПФР с новыми реквизитами для получения выплат.

При этом в ведомстве напомнили, что перевод пенсий за границу необходимо проводить через банки, которые не попали под санкции. Ранее эти функции выполнял Сбербанк.

В настоящее время выплаты осуществляют в установленном порядке через кредитное учреждение, не включенное в санкционные списки. Однако в ПФР не уточняют, о каком банке идет речь.

Если иностранный банк не принимает платеж, то пенсионер может написать заявление о получении выплаты на территории РФ в рублях. Если ПФР не может перечислить деньги, а получатель не предоставил новые реквизиты, выплаты приостанавливают.

В фонде пообещали, что начисление пенсии продолжится при первой возможности — с доплатой за прошлое время.

Всего за пределы РФ пенсии переводят 124,5 тыс. пенсионерам, живущим в 91 стране. Большинство из них находятся в Германии, Израиле и Абхазии.

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