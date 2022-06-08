ПФР: 37 россиян за границей не смогли получить пенсии из-за санкций

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, не смогли получить пенсионные выплаты во втором квартале 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

С апреля иностранные банки отклонили платежи для 37 россиян. Большинство из них уже направили заявления в ПФР с новыми реквизитами для получения выплат.

При этом в ведомстве напомнили, что перевод пенсий за границу необходимо проводить через банки, которые не попали под санкции. Ранее эти функции выполнял Сбербанк.

В настоящее время выплаты осуществляют в установленном порядке через кредитное учреждение, не включенное в санкционные списки. Однако в ПФР не уточняют, о каком банке идет речь.

Если иностранный банк не принимает платеж, то пенсионер может написать заявление о получении выплаты на территории РФ в рублях. Если ПФР не может перечислить деньги, а получатель не предоставил новые реквизиты, выплаты приостанавливают.

В фонде пообещали, что начисление пенсии продолжится при первой возможности — с доплатой за прошлое время.

Всего за пределы РФ пенсии переводят 124,5 тыс. пенсионерам, живущим в 91 стране. Большинство из них находятся в Германии, Израиле и Абхазии.