«Это несерьезно»: алтайские власти от приватизации получили лишь четверть денег от плана

Что хотели продать?
На 30 аукционах и 2 конкурсах выставлялось 47 лотов (с учетом повторного и троекратного объявления торгов — 72 лота). В них входили 58 объектов недвижимости, расположенных на 38 земельных участках. Также на продажу выставлялись 4 пакета акций (2 из них — трижды). В общее число входили и те объекты, по которым решения принимались еще в предыдущие годы.
Что продали?
В результате продали 15 лотов: 19 объектов на 15 земельных участках.
Из этих 15 лотов 9 — здания пожарно-химических станций.
Начальная цена проданного на торгах имущества составляла 15,8 млн рублей. Его купили за 16,2 млн. Однако после вычета НДС в бюджет поступило 15,1 млн рублей.
Ведомство предоставило данные о том, сколько денег планировалось выручить от приватизации и сколько получилось:
- планировалось продать акции предприятий на 40 млн, не получили ничего,
- предполагалось реализовать недвижимость на 10 млн, выручили 9,8 млн,
- выручка от продажи земель должна была составить 12 млн, получилось 5,3 млн.
Итого: планировали получить 62 млн, продали на 15,1 млн, или 24%.
Что не продали?
Не смогли продать 28 объектов недвижимости. В управлении по имуществу это объясняют их «низкой инвестиционной привлекательностью».
Кроме того, власти края выставляли на продажу пакеты акций четырех предприятий:
- 17,2% акций компании «Востоквит», начальная цена — 3,338 млн рублей, торги не состоялись из-за отсутствия заявок,
- 100% акций тепличного комплекса «Индустриальный», начальная цена — 1,3 млрд рублей, торги не состоялись из-за отсутствия заявок, объект исключен из плана приватизации,
- 100% акций Топчихинской типографии, начальная цена — 1,877 млн рублей, выставлялись на торги три раза, они не состоялись из-за отсутствия заявок,
- 100% акций «Торгово-промышленного комплекса Алтайского края» (известен как «китайский рынок»), начальная цена — 398 млн рублей, выставлялся на торги три раза, они не состоялись из-за отсутствия заявок.
Что вызывает вопросы?
Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов неоднократно при обсуждении законов о бюджете края говорил: нужно пересмотреть подходы к приватизации краевого имущества. Altapress.ru он рассказал, что часть объектов нужно продавать за символическую цену, а на часть — основательно ее снижать, тогда будут хоть какие-то шансы, что их купят.
Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом заксобрании:
Край продает всякую мелочевку. В других регионах такие объекты можно купить за 1 тысячу рублей. Если мы хотим сохранить помещения, то их на подобных условиях и нужно передавать бизнесу. То есть это будет не прямой доход от продажи, выгода будет состоять в сокращении расходов на содержание этих объектов и в том, что там начнет работать предприниматель и затеплится хоть какая-то жизнь. Это касается всего неликвида.
Семенов приводит пример продажи властями Барнаула исторического здания за 1 рубль при стоимости земли под ним в 20 млн рублей. По его мнению, такие объекты надо включать в состав более привлекательных с коммерческой точки зрения лотов. В противном случае здание просто будет ветшать и всё.
Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом заксобрании:
У нас та же история с кинотеатром «Родина». Вот сейчас театр кукол «Сказка» оттуда уедет. И что произойдет? А ведь в свое время небезызвестный предприниматель Кац предлагал им: отдайте мне здание, я все сделаю. Но как это, за бесплатно?! И скоро там не будет ни здания хорошего, ни рабочих мест, ни поступлений в бюджет.
Что касается крупных предприятий, вроде «Индустриального» и рынка, то их, по мнению Семенова, также «почему-то не выставляют по нормальной цене». И при этом выставляют на продажу эффектно работающее предприятие по производству детского питания «Модест». Он считает, что именно эти вопросы станут основным предметом обсуждения на сессии 30 мая.