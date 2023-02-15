15 февраля
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Экономика

Победить систему. Зачем алтайские молочные заводы обратились к Путину и Патрушеву

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края подписали открытое письмо. Адресовано оно в Минсельхоз России, Министерство промышленности и президенту. В нем заводы обращают внимание на проблемы, связанные с внедрением системы «Честный знак». В ней сыроделы работают с 2021 года, но трудностей при этом меньше не становится.

"Киприно" запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
"Киприно" запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
Олег Богданов

Открытое письмо было отправлено в январе 2023 года за подписью Дениса Зюзина, генерального директора компании «Киприно», председателя Союза сыроделов Алтайского края. На вопрос altapress.ru, сколько еще заводов поддержало обращение, Зюзин ответил: «Вся страна».

«Я считаю, что не надо сдаваться. Во многих регионах возникают те же проблемы, что и у нас, но они продолжают их замалчивать», — сообщил Денис Зюзин.

О чем говорится в письме

В объединении сыроделов отмечают: региональные предприятия не смогли внедрить систему «Честный знак» без потерь в производительности и из-за огромных финансовых затрат.

По их подсчетам, на установку дополнительного оборудования заводы в среднем потратили 2,9 млн рублей каждый. Еще 150−200 тыс. рублей ежемесячно приходится тратить на техобслуживание и закупку самих Data Matrix кодов.

Все это соответственно отражается на себестоимости продукции.

Денис Зюзин.
Денис Зюзин.
Олег Богданов, altapress.ru

«Современные линии молокопереработки фасуют и упаковывают сотни единиц товаров в минуту, и нанесение кода на каждую пачку — нетривиальная задача. Оборудования, которое умеет это делать, не так много в мире. Скорость существующих принтеров и сканеров не соответствует скорости фасовки, поэтому производителям неизбежно придется снижать скорость работы линий для нанесения маркировки», — говорится в обращении.

Указывают сыроделы еще на одну проблему — несчитываемость кодов, например, из-за образовании влаги на упаковке. В этом случае торговые сети продукцию не принимают, а производителям приходится утилизировать качественный товар только из-за маркировки.

Предприятия вновь говорят, что система «Честный знак» является излишней и ничего полезного для конечного потребителя не несет.

Компания &quot;Киприно&quot; запустила новый завод по фасовке сыра
Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра
Пресс-служба Алтайпищепрома

«Система маркировки не обладает специфическими возможностями противодействия обороту фальсифицированной продукции, не контролирует сырье и состав продукции в отличие от системы ГИС „Меркурий“, которая уже достаточно успешно функционирует и развивается», — говорится в обращении.

Молокоперерабатывающие предприятия просят Минсельхоз, Минпромторг и президента Владимира Путина обратить внимание на сложившуюся ситуацию и отменить «Честный знак», что позволит, по их мнению, «стабилизировать и сохранить объемы налоговых отчислений, что на сегодняшний день является важным фактором для государства».

«Надеемся на вашу поддержку и решение», — заканчивается письмо.

Что говорят другие производители

В АКХ «Ануйское» в Петропавловском районе три маслосырзавода. Все, как положено, оснащены оборудованием для нанесения маркировки «Честный знак». Для этого предприятиям пришлось инвестировать несколько миллионов рублей.

Мария Казакова, главный технолог АКХ &quot;Ануйское&quot; и руководитель хозяйства Владимир Никифоров
Мария Казакова, главный технолог АКХ «Ануйское» и руководитель хозяйства Владимир Никифоров
Олег Богданов

Но даже не в этом проблема, считает руководитель ассоциации Владимир Никифоров. Трудности возникают при работе в самой электронной системе. «Ануйское» уже сталкивалось с тем, что вход в нее заблокировали злоумышленники. В итоге работу парализовало на неделю.

АКХ «Ануйское» — одно из предприятий, поддержавших открытое обращение.

По словам Дениса Зюзина, ответа на него не поступало.

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