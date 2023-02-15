Победить систему. Зачем алтайские молочные заводы обратились к Путину и Патрушеву

Открытое письмо было отправлено в январе 2023 года за подписью Дениса Зюзина, генерального директора компании «Киприно», председателя Союза сыроделов Алтайского края. На вопрос altapress.ru, сколько еще заводов поддержало обращение, Зюзин ответил: «Вся страна».
«Я считаю, что не надо сдаваться. Во многих регионах возникают те же проблемы, что и у нас, но они продолжают их замалчивать», — сообщил Денис Зюзин.
О чем говорится в письме
В объединении сыроделов отмечают: региональные предприятия не смогли внедрить систему «Честный знак» без потерь в производительности и из-за огромных финансовых затрат.
По их подсчетам, на установку дополнительного оборудования заводы в среднем потратили 2,9 млн рублей каждый. Еще 150−200 тыс. рублей ежемесячно приходится тратить на техобслуживание и закупку самих Data Matrix кодов.
Все это соответственно отражается на себестоимости продукции.
«Современные линии молокопереработки фасуют и упаковывают сотни единиц товаров в минуту, и нанесение кода на каждую пачку — нетривиальная задача. Оборудования, которое умеет это делать, не так много в мире. Скорость существующих принтеров и сканеров не соответствует скорости фасовки, поэтому производителям неизбежно придется снижать скорость работы линий для нанесения маркировки», — говорится в обращении.
Указывают сыроделы еще на одну проблему — несчитываемость кодов, например, из-за образовании влаги на упаковке. В этом случае торговые сети продукцию не принимают, а производителям приходится утилизировать качественный товар только из-за маркировки.
Предприятия вновь говорят, что система «Честный знак» является излишней и ничего полезного для конечного потребителя не несет.
«Система маркировки не обладает специфическими возможностями противодействия обороту фальсифицированной продукции, не контролирует сырье и состав продукции в отличие от системы ГИС „Меркурий“, которая уже достаточно успешно функционирует и развивается», — говорится в обращении.
Молокоперерабатывающие предприятия просят Минсельхоз, Минпромторг и президента Владимира Путина обратить внимание на сложившуюся ситуацию и отменить «Честный знак», что позволит, по их мнению, «стабилизировать и сохранить объемы налоговых отчислений, что на сегодняшний день является важным фактором для государства».
«Надеемся на вашу поддержку и решение», — заканчивается письмо.
Что говорят другие производители
В АКХ «Ануйское» в Петропавловском районе три маслосырзавода. Все, как положено, оснащены оборудованием для нанесения маркировки «Честный знак». Для этого предприятиям пришлось инвестировать несколько миллионов рублей.
Но даже не в этом проблема, считает руководитель ассоциации Владимир Никифоров. Трудности возникают при работе в самой электронной системе. «Ануйское» уже сталкивалось с тем, что вход в нее заблокировали злоумышленники. В итоге работу парализовало на неделю.
АКХ «Ануйское» — одно из предприятий, поддержавших открытое обращение.
По словам Дениса Зюзина, ответа на него не поступало.