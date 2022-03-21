Почему импорт семян в Россию хотят ограничить, и есть ли в этом смысл

5

Эксперт: а есть смысл ограничивать импорт семян?

«Это напоминает попытку тушить пожар бензином», — подчеркнул изданию директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Росток , рассада. СС0

По его словам, сейчас нужно думать, как повысить свободу экономической деятельности, а также создать условия для свободной и эффективной предпринимательской деятельности.

«Такая логика в условиях кризиса и жесточайших экономических санкций может привести к лучшим результатам, чем логика протекционизма, которую и так реализуют наши западные партнеры. Искусственно лишать российского фермера возможности закупки иностранных семян контрпродуктивно», — добавил эксперт.