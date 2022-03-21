21 марта
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Экономика

Почему импорт семян в Россию хотят ограничить, и есть ли в этом смысл

Отраслевой союз предлагает ввести квоты на ввоз семян в Россию. Предполагается, что это поможет избавиться от импортозависимости. Правда, в НИУ ВШЭ считают, что вводить ограничения бессмысленное. Почему — в нашем разборе.

Семена. пшеница.
Семена. пшеница.
СС0
1
Сколько в России импортных семян?

Как отметили в НИУ ВШЭ «Российской газете», к 2020 году доля импортных семян в России составила:

  • 58% — по кукурузе;
  • 73% — по подсолнечнику;
  • 98% — по сахарной свекле.
2
По правилам: сколько должно быть отечественных семян?

В Доктрине продовольственной безопасности сказано, что своих семян в России должно быть минимум 75%.

Семена.
Семена.
garden-zoo.ru
3
Получается, ситуация на отечественном рынке семян — катастрофическая?

Да. Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природоиспользованию Алексей Майоров сказал, что ситуация с самообеспеченностью семенами картофеля и сахарной свеклы близка к катастрофической.

4
Как и насколько импорт семян хотят ограничить?

Национальный союз селекционеров и семеноводов предлагает ввести квоты на ввоз импортных семян и с каждым годом уменьшать их.

5
Эксперт: а есть смысл ограничивать импорт семян?

«Это напоминает попытку тушить пожар бензином», — подчеркнул изданию директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Росток, рассада.
Росток, рассада.
СС0

По его словам, сейчас нужно думать, как повысить свободу экономической деятельности, а также создать условия для свободной и эффективной предпринимательской деятельности.

«Такая логика в условиях кризиса и жесточайших экономических санкций может привести к лучшим результатам, чем логика протекционизма, которую и так реализуют наши западные партнеры. Искусственно лишать российского фермера возможности закупки иностранных семян контрпродуктивно», — добавил эксперт.

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