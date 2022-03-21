Почему импорт семян в Россию хотят ограничить, и есть ли в этом смысл

Как отметили в НИУ ВШЭ «Российской газете», к 2020 году доля импортных семян в России составила:
- 58% — по кукурузе;
- 73% — по подсолнечнику;
- 98% — по сахарной свекле.
В Доктрине продовольственной безопасности сказано, что своих семян в России должно быть минимум 75%.
Да. Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природоиспользованию Алексей Майоров сказал, что ситуация с самообеспеченностью семенами картофеля и сахарной свеклы близка к катастрофической.
Национальный союз селекционеров и семеноводов предлагает ввести квоты на ввоз импортных семян и с каждым годом уменьшать их.
«Это напоминает попытку тушить пожар бензином», — подчеркнул изданию директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.
По его словам, сейчас нужно думать, как повысить свободу экономической деятельности, а также создать условия для свободной и эффективной предпринимательской деятельности.
«Такая логика в условиях кризиса и жесточайших экономических санкций может привести к лучшим результатам, чем логика протекционизма, которую и так реализуют наши западные партнеры. Искусственно лишать российского фермера возможности закупки иностранных семян контрпродуктивно», — добавил эксперт.