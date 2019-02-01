Как Новоалтайск конкурирует с Барнаулом и что ему в этом мешает

Новоалтайск стал конкурировать с Барнаулом как площадка для новых промпредприятий. За последние 5 лет с десяток компаний запустили здесь новые производства. Власти строят грандиозные планы. Но пока их реализации мешает главная проблема — бизнесу трудно и дорого подключать сети: газ, воду, электроэнергию и прочее. А у города денег на это нет.

На месте гигантов

«Мы начинали работать на территории Станкостроительного завода в Барнауле, у нас в собственности был цех, не в аренде. Но намучились мы там с фурами! Было очень неудобно, — рассказывает Константин Денисенко, руководитель промышленного предприятия „ЗИАС Машинери“. — В Новоалтайске гораздо лучше. Здесь своя большая площадка, очень удобная транспортная развязка. Нас как производственников все более чем устраивает».

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

В Новоалтайске несколько главных промплощадок. Пока больше всего предприятий «садится» на территории уже закрывшихся советских производств. Если ехать из Барнаула, площадка будет по левой стороне от трассы, вокруг еще советского гиганта «Алтайкровли». Здесь уже обосновались «ЗИАС Машинери» (металлообработка), «Моквин» (производство аккумуляторов), «Металлоцентр» (производство металлоизделий) и другие.

Андрей Иваншин,

директор компании «Моквин»:

Мы построили завод именно здесь, потому что тут есть промплощадка, которая позволяет обеспечить требуемую по закону санитарно-защитную зону для свинцового производства. Мы вынуждены были искать ее. В Барнауле не было. А здесь такой участок нашелся.

Наличие сетей — главное достоинство этой территории. По словам Денисенко, у него не возникло проблем с ресурсовиками. Когда появилась потребность в электроэнергии, в «Алтайкрайэнерго» и МРСК Сибири ему «оперативно помогли». Когда встал вопрос по подключению к газу, с поставщиками его свели в Минэкономразвития края.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

На этой территории земля находится в основном в частной собственности.

Парковая зона

Вторая площадка — индустриальный парк Новоалтайск южный. Географически она расположена недалеко от первой. Но земля здесь и частная, и муниципальная, а сетей изначально не было.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

Первой на эту территорию зашла «Мария-Ра», когда еще не было никакого парка. Крупнейшая региональная торговая сеть построила здесь крупный распределительный центр и запустила его в 2011 году. По сути — в чистом поле, протянув туда все сети.

«Каких-то особых условий или преференций мы не почувствовали», — рассказали в «Марии-Ра». В компании пояснили, что на решение размещать центр именно здесь повлияли несколько факторов. Главным образом — близость к Барнаулу, всего 12 километров, а также к федеральным трассам и железной дороге. Цена проекта в целом составила 1,7 млрд рублей.

Индустриальный парк. Новоалтаец by skyscrapercity.com

Сейчас это крупнейший логистический центр в Сибирском округе — 41,4 тыс. кв. метров. Ежедневно отсюда отгружают тысячи тонн продукции. По данным мэрии, товары отсюда получают около 800 торговых точек, половина из которых расположена за пределами края.

А в 2012 году 95 гектаров земли, в том числе включающей в себя участок «Мария-Ра», выделили под создание индустриального парка.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

Изначально предполагалось, что получение этого статуса позволит привлечь федеральные деньги: субсидии на создание инфраструктуры, компенсации резидентам и т. д. На территорию парка хотели завести 2−3 крупных инвестпроекта и несколько малых предприятий.

О желании работать здесь заявили несколько компаний, крупные проекты заявили «Биоформатор» (проект «Эвалара»), питерская компания «Президент Нева» и некоторые другие. Начала работать УК «Индустриальный парк», учрежденная краевым имущественным управлением (по данным налоговой службы).

«Эвалар» собирался заниматься глубокой переработкой пшеницы, но позже отказался от этой затеи из-за изменений на рынке и невозможности конкурировать с Китаем. Однако мэр Новоалтайска Сергей Еремеев утверждает, что инвестор не собирается забрасывать участок и имеет планы в отношении него. Какие именно, пока не уточняется.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

«Президент Нева» занимается производством энергооборудования, но и эта компания отказалась от проекта. В мэрии поясняют, что причины кроются в решениях руководства головного офиса компании. По данным altapress.ru, инвестор выставил участок на продажу.

Парк «забуксовал». Последняя бухгалтерская отчетность УК «Индустриальный парк» на сервисе e-disclosure.ru — за 2014 год.

Выяснилось, что и саму территорию лишь условно можно назвать индустриальным парком. По данным altapress.ru, сертификацию парк якобы не прошел и, соответственно, на федеральную господдержку претендовать не может.

Сейчас здесь, помимо «Мария-Ра», работают логистические центры «Аникса» (компания «Прайд А»), «Продмира» и открывшаяся в 2018 году «Покровская сыроварня».

Сетевой дефицит

Каждому новому инвестору, если он решит прийти на эту территорию, придется самому тянуть электросети, воду, газ. Это больше километра. Для небольших предприятий — слишком дорого. Дефицит коммуникаций — основная проблема перспективных промплощадок Нововалтайска, которых здесь десятки гектаров.

Сетями более или менее оснащены только территории бывших советских предприятий. Да и то в объеме, не всегда достаточном.

«Например, с газом до сих пор проблема. Раньше нам просто его объемы не давали. А теперь далеко тянуть. Государство не хочет в этом помогать, — рассказывает Сергей Потапов, соучредитель компании „Альтерра“. — Мы отапливаемся электричеством. Посчитали: если затраты на проведение газа распределить на 10 лет, то нам все равно дешевле электричеством топить. А дальше 10 лет в нашем государстве сложно планировать».

Сергей Еремеев Анна Зайкова

Глава Новоалтайска Сергей Еремеев говорит, что инфраструктура в том или ином виде представлена на большинстве площадок. Но уточняет, что «не везде и газ, и электроэнергия, и канализация одинаково доступны в достаточном объеме».

Новоалтайск. Электрические сети Анна Зайкова

Сергей Еремеев,

глава Новоалтайска:

Когда инвесторы рассматривают наши площадки, им, конечно, нужно закладывать расходы на подведение некоторых сетей — газа, воды. Бюджету города не под силу такие затраты.

Впрочем, он сообщил, что часть проблем решается. Например, уже принято решение, что МРСК Сибири будет строить подстанцию, запуск которой решит проблему энергодефицита.

В будущем — на «военном» положении

Власти города возлагают большие надежды на территорию бывшей воинской части, которую Минобороны, наконец, передало в муниципальную собственность. Это 132 гектара. Рядом трасса, имеется железнодорожный тупик.

Сюда власти мечтают завести крупного инвестора с масштабным проектом. Переговоры по этому поводу уже ведутся с несколькими компаниями, более или менее предметно — с двумя. Однако пока называть их не хотят.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

Появление такого инвестора могло бы дать возможность обратиться за помощью в Фонд развития моногородов. Его формы поддержки позволяют, например, компенсировать до 95% затрат на строительство все тех же сетей. Инвесторы Новоалтайска таким образом могли бы подвести к площадке газ.

А это чуть ли не главная задача — без газа на территорию могут и не зайти. Небольшие производства такие затраты не потянут.

Кроме того, малые и средние промпредприятия не готовы тратить время на оформление всех нужных для Фонда бумаг, это занимает год и даже больше. «Я не могу столько ждать. Вы знаете, сколько я за этот год сделать успею!» — сказал руководитель одной из компаний Новоалтайска.

Как говорит Еремеев, такие предприятия очень гибкие: «Они работают по принципу „пришел-увидел-реализовал“». Но именно они сегодня растут — и по оборотам, и по налоговым отчислениям.

Судьба резидента

Им больше всего подходит работа в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Такой статус получил в 2018 году Новоалтайск. Производственные предприятия — резиденты ТОСЭР — получают внятные налоговые льготы.

Новоалтайск. Промышленная зона Анна Зайкова

Один из инвесторов рассказал, что льготы позволяют предприятию ежемесячно экономить десятки тысяч рублей.

В 2018 году резидентами стали 4 компании. «Покровская сыроварня». Объем инвестиций 165 млн рублей. Планируется создать 40 рабочих мест.

«Трамони». Производство пакетированного кофе и арахисовой пасты. Инвестиции — 26 млн рублей , 25 новых рабочих мест.

25 новых рабочих мест. «АлтайПродукт». Производство кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха. Инвестиции — 137 млн , 50 рабочих мест.

50 рабочих мест. «ЗМ Инжиниринг» ( еще один проект Константина Денисенко). Производство 3D-принтеров , а также технологического оборудования , штампов и комплектующих для специальной техники. Инвестиции — 13,2 млн рублей , 40 рабочих мест.

Топ-7 крупнейших предприятий-налогоплательщиков Новоалтайска «Алтайвагон», «РЖД», Распределительный центр «Мария-Ра», «Белоярский мачтопропиточный завод», «Северо-Восточное ДСУ», «Алтайхлеб», «Новоалтайский хлебокомбинат».

Около 50% собственных доходов бюджета города составляют отчисления производственных предприятий, из них около 10% - отчисления «Алтайвагона», примерно столько же — «РЖД».