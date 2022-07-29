29 июля
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Экономика

Почему урожай ягод может резко снизиться в России, и чем это грозит

Урожай ягод уменьшился в России, утверждают аграрии. Почему так произошло, и кто с этим не согласен — в нашем разборе.

Ягоды.
Ягоды.
СС0
1
На сколько может уменьшиться урожай ягод?

Урожай ягод в крупных российских хозяйствах в этом году может сократиться на 30−50%, заявила «Известиям» директор Ягодного союза Ирина Козий.

Особенно это относится к землянике, клубнике, смородине, малине и облепихе.

Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

Это подтвердили производители «Слободинские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг» и «Тульский сад».

2
А в Минсельхозе тоже считают, что урожай «рухнет»?

Нет. В Минсельхозе ожидают урожай на уровне прошлого года — не меньше 20 тыс. тонн.

Кстати, по информации ведомства, к 19 июля уже собрали 8,2 тыс. тонн ягод.

Ягоды
Ягоды
Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay
3
Почему урожай может снизиться?

Урожай может упасть из-за погодных условий, перебоев с поставками удобрений и средствами защиты растений, а также нехватки оборудования для работы на полях.

Отмечается, что в этом году была дождливая весна — с заморозками в апреле-мае.

«Мы с большим трудом успели закупить средства защиты и удобрения. Из шести позиций необходимых товаров нам удалось приобрести только три. С середины февраля зарубежные производители приостановили поставки своей продукции. Запасов этих товаров на складах осталось очень мало, а на нее приходится большая доля рынка России», — уточнил владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий.

4
Правда, что средств защиты не хватает?

Как сообщают в Минсельхозе, российские аграрии в полном объеме обеспечены средствами защиты растений.

Ягоды.
Ягоды.
freepik.com/azerbaijan_stockers

В министерстве рассказали, что утвержден указ «О временном порядке ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов». Документ позволяет поставлять в РФ эти товары через любые пункты пропуска.

5
Цены на ягоды вырастут?

По информации издания, бизнес не собирается увеличивать цены на ягоды. Их хотят продавать в среднем 300−400 рублей за килограмм — как в прошлом году.

6
Кстати, какой урожай остается стабильным?

На российский рынок поступил новый урожай пшеницы, и цены на нее за прошлую неделю снизились на 250 рублей — до 13,025 рублей за тонну.

Смородина. Ягода
Смородина. Ягода
СС0

«На прошлой неделе цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке снизились. На рынок давит поступление рекордного нового урожая и снижение экспортных цен», — ссылается ТАСС на компанию «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

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