Почему урожай ягод может резко снизиться в России, и чем это грозит

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На сколько может уменьшиться урожай ягод?

Урожай ягод в крупных российских хозяйствах в этом году может сократиться на 30−50%, заявила «Известиям» директор Ягодного союза Ирина Козий.

Особенно это относится к землянике, клубнике, смородине, малине и облепихе.

Малина , ягода. СС0

Это подтвердили производители «Слободинские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг» и «Тульский сад».