Почему урожай ягод может резко снизиться в России, и чем это грозит

Урожай ягод в крупных российских хозяйствах в этом году может сократиться на 30−50%, заявила «Известиям» директор Ягодного союза Ирина Козий.
Особенно это относится к землянике, клубнике, смородине, малине и облепихе.
Это подтвердили производители «Слободинские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг» и «Тульский сад».
Нет. В Минсельхозе ожидают урожай на уровне прошлого года — не меньше 20 тыс. тонн.
Кстати, по информации ведомства, к 19 июля уже собрали 8,2 тыс. тонн ягод.
Урожай может упасть из-за погодных условий, перебоев с поставками удобрений и средствами защиты растений, а также нехватки оборудования для работы на полях.
Отмечается, что в этом году была дождливая весна — с заморозками в апреле-мае.
«Мы с большим трудом успели закупить средства защиты и удобрения. Из шести позиций необходимых товаров нам удалось приобрести только три. С середины февраля зарубежные производители приостановили поставки своей продукции. Запасов этих товаров на складах осталось очень мало, а на нее приходится большая доля рынка России», — уточнил владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий.
Как сообщают в Минсельхозе, российские аграрии в полном объеме обеспечены средствами защиты растений.
В министерстве рассказали, что утвержден указ «О временном порядке ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов». Документ позволяет поставлять в РФ эти товары через любые пункты пропуска.
По информации издания, бизнес не собирается увеличивать цены на ягоды. Их хотят продавать в среднем 300−400 рублей за килограмм — как в прошлом году.
На российский рынок поступил новый урожай пшеницы, и цены на нее за прошлую неделю снизились на 250 рублей — до 13,025 рублей за тонну.
«На прошлой неделе цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке снизились. На рынок давит поступление рекордного нового урожая и снижение экспортных цен», — ссылается ТАСС на компанию «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.