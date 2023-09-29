Почти на 10% вырос госдолг России

Госдолг за полгода вырос до 25 трлн рублей: на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 года, сообщают " Известия ".

Минфин прогнозирует размер долга до 25,4 трлн рублей по итогам текущего года.

Объем внутренних заимствований за полгода достиг 20,2 трлн рублей из заложенных на этот год 20,7 трлн рублей.

Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль увеличился с начала года на 1,4 трлн и составил 19,5 трлн рублей.

Внешний долг России в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд и составил $56,2 млрд.

В то же время внешний долг в рублях вырос на 856,1 млрд и к июлю составил 4,9 трлн. Это связывают с увеличением курса иностранных валют по отношению к российской.

Ранее повысилась до 13% ключевая ставка ЦБ.