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Экономика

Почти 100 тысяч россиян отправлены в простой после введения санкций

По данным на 21 марта в России в простое находятся 95 865 работников. Всего же 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режима занятости.

Грусть. Безработица
Грусть. Безработица
СС0

Об этом на заседании Совета Федерации рассказала вице-спикер верхней палаты Галина Карелова, пишет «Интерфакс».

«В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — сказала Карелова.

Она напомнила, что ряд иностранных компаний прекратили или прекращают свою работу в стране, и заявила, что необходимо принимать меры.

Новые меры поддержки для граждан утвердило правительство — они должны охватить более 600 тысяч человек. Так, на поддержку рынка труда из резервного фонда выделено более 39 млрд рублей — большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест.

Карелова также напомнила, что горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы, федеральная горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю, региональные — без выходных с 9:00 до 21:00.

Напомним, ранее алтайские хлебопеки рассказали о серьезном росте цен и назревающем кризисе.

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