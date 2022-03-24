Почти 100 тысяч россиян отправлены в простой после введения санкций

Об этом на заседании Совета Федерации рассказала вице-спикер верхней палаты Галина Карелова, пишет «Интерфакс».
«В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — сказала Карелова.
Она напомнила, что ряд иностранных компаний прекратили или прекращают свою работу в стране, и заявила, что необходимо принимать меры.
Новые меры поддержки для граждан утвердило правительство — они должны охватить более 600 тысяч человек. Так, на поддержку рынка труда из резервного фонда выделено более 39 млрд рублей — большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест.
Карелова также напомнила, что горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы, федеральная горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю, региональные — без выходных с 9:00 до 21:00.
Напомним, ранее алтайские хлебопеки рассказали о серьезном росте цен и назревающем кризисе.