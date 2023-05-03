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Экономика

Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Агрофирма Гудвилл»

День информирования по результатам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 18 апреля 2023 года на ООО «Агрофирма Гудвилл» в поселке Лебединый Советского района Алтайского края.

Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Агрофирма Гудвилл».
Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Агрофирма Гудвилл».
Фото предоставлено компанией «Агрофирма Гудвилл».

Напомним, что ООО «Агрофирма Гудвилл» входит в состав Агрохолдинга Гудвилл. Предприятие реализует мероприятия национального проекта под руководством Регионального центра компетенций (РЦК).

Открывая мероприятие, директор по экономике и развитию животноводства Ольга Бабинец презентовала результаты работы, проведённой рабочей группой и другими сотрудниками предприятия по проекту «Повышение производительности труда при производстве молока сырого».

По ее словам, благодаря участию в нацпроекте были достигнуты результаты, выраженные не только в их фактическом исполнении, но и экономическом эффекте для предприятия, который, по предварительной оценке, превысил 8 миллионов рублей ежегодно только в рамках реализации на ферме в с. Кокши.

Общий прирост месячных надоев по ферме Кокши (благодаря различным мероприятиям, в т. ч. вне проекта) составил с 613,5 тонн до 711,0 тонн молока (рост на 15,9% без увеличения поголовья дойного стада).

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития Александр Косарев в своем выступлении акцентировал внимание на значимости реализации нацпроекта для экономики региона, высоких достигнутых результатах, а также поздравил предприятие с успешным закрытием пилотного проекта.

Директор предприятия Евгений Жданов, в свою очередь, подчеркнул: «Очень важно, что не только руководители оценили важность и ценность проектного подхода и внедрения инструментов бережливого производства, но и то, что работники предприятия тоже „заразились“ этой идеей и не останавливаются на достигнутом!».

Глава Советского района Алексей Михалевич поздравил работников с высокими показателями, которых удалось добиться рабочей группе в рамках проекта и выразил надежду, что данный положительный опыт будет распространен на другие хозяйства района.

В завершении мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в рамках нацпроекта участников рабочей группы ценными призами.

В ближайшее время на предприятии будет официально открыт новый проект на ферме в с. Урожайное, где и предстоит тиражировать полученный из пилотного проекта опыт.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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