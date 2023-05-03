Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Агрофирма Гудвилл».

День информирования по результатам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 18 апреля 2023 года на ООО «Агрофирма Гудвилл» в поселке Лебединый Советского района Алтайского края.

Напомним, что ООО «Агрофирма Гудвилл» входит в состав Агрохолдинга Гудвилл. Предприятие реализует мероприятия национального проекта под руководством Регионального центра компетенций (РЦК).

Открывая мероприятие, директор по экономике и развитию животноводства Ольга Бабинец презентовала результаты работы, проведённой рабочей группой и другими сотрудниками предприятия по проекту «Повышение производительности труда при производстве молока сырого».

По ее словам, благодаря участию в нацпроекте были достигнуты результаты, выраженные не только в их фактическом исполнении, но и экономическом эффекте для предприятия, который, по предварительной оценке, превысил 8 миллионов рублей ежегодно только в рамках реализации на ферме в с. Кокши.

Общий прирост месячных надоев по ферме Кокши (благодаря различным мероприятиям, в т. ч. вне проекта) составил с 613,5 тонн до 711,0 тонн молока (рост на 15,9% без увеличения поголовья дойного стада).

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития Александр Косарев в своем выступлении акцентировал внимание на значимости реализации нацпроекта для экономики региона, высоких достигнутых результатах, а также поздравил предприятие с успешным закрытием пилотного проекта.

Директор предприятия Евгений Жданов, в свою очередь, подчеркнул: «Очень важно, что не только руководители оценили важность и ценность проектного подхода и внедрения инструментов бережливого производства, но и то, что работники предприятия тоже „заразились“ этой идеей и не останавливаются на достигнутом!».

Глава Советского района Алексей Михалевич поздравил работников с высокими показателями, которых удалось добиться рабочей группе в рамках проекта и выразил надежду, что данный положительный опыт будет распространен на другие хозяйства района.

В завершении мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в рамках нацпроекта участников рабочей группы ценными призами.

В ближайшее время на предприятии будет официально открыт новый проект на ферме в с. Урожайное, где и предстоит тиражировать полученный из пилотного проекта опыт.