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Экономика

Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Новичиха лес»

Результаты шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на предприятии лесной холдинговой компании «Алтайлес» ООО «Новичиха лес» в селе Новичиха.

Результаты шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на предприятии лесной холдинговой компании «Алтайлес» ООО «Новичиха лес» в селе Новичиха.
Результаты шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на предприятии лесной холдинговой компании «Алтайлес» ООО «Новичиха лес» в селе Новичиха.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Мероприятие по информированию коллектива холдинга о результатах проекта по оптимизации процесса производства цельнопогонажных изделий состоялось 13 апреля.

На встрече присутствовали руководители холдинговой компании, а также представители ООО «Новихиха лес» и других компаний холдинга. Также на мероприятие были приглашены для обмена ценным опытом руководители предприятия-участника нацпроекта ООО «РУФ-2».

Говоря о полугодовом опыте реализации национального проекта, руководитель проектного офиса ООО «Новичиха лес» Ольга Богатырева подчеркнула: «Результаты действительно впечатляющие, так, время протекания процесса производства одного кубометра цельнопогонажных изделий удалось сократить на 52,83%, выработку на каждого сотрудника увеличить на 22,2%, запасы в потоке сократить на 74%, а норма расхода сырья (пиломатериала) на 9,83%".

Также спикер отметила, что все предложенные инструменты бережливого производства внедрялись в компании, и максимальный эффект от их использования достигается только путем вовлечения в процесс улучшений всех сотрудников.

Генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников, в свою очередь, акцентировал внимание на существенных изменениях в производстве и на предприятии в целом.

Он поблагодарил всех членов рабочей группы за вовлеченность в изменения, преданность компании и столь высокие результаты проекта. Также Иван Ключников отметил высокий уровень доверия между Региональным центром компетенций и холдингом, который свидетельствует о переходе отношений в разряд партнерских.

Напомним, что это уже пятый проект по повышению производительности труда на предприятиях ЛХК «Алтайлес» при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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