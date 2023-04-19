Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Новичиха лес»

Мероприятие по информированию коллектива холдинга о результатах проекта по оптимизации процесса производства цельнопогонажных изделий состоялось 13 апреля.

На встрече присутствовали руководители холдинговой компании, а также представители ООО «Новихиха лес» и других компаний холдинга. Также на мероприятие были приглашены для обмена ценным опытом руководители предприятия-участника нацпроекта ООО «РУФ-2».

Говоря о полугодовом опыте реализации национального проекта, руководитель проектного офиса ООО «Новичиха лес» Ольга Богатырева подчеркнула: «Результаты действительно впечатляющие, так, время протекания процесса производства одного кубометра цельнопогонажных изделий удалось сократить на 52,83%, выработку на каждого сотрудника увеличить на 22,2%, запасы в потоке сократить на 74%, а норма расхода сырья (пиломатериала) на 9,83%".

Также спикер отметила, что все предложенные инструменты бережливого производства внедрялись в компании, и максимальный эффект от их использования достигается только путем вовлечения в процесс улучшений всех сотрудников.

Генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников, в свою очередь, акцентировал внимание на существенных изменениях в производстве и на предприятии в целом.

Он поблагодарил всех членов рабочей группы за вовлеченность в изменения, преданность компании и столь высокие результаты проекта. Также Иван Ключников отметил высокий уровень доверия между Региональным центром компетенций и холдингом, который свидетельствует о переходе отношений в разряд партнерских.

Напомним, что это уже пятый проект по повышению производительности труда на предприятиях ЛХК «Алтайлес» при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда.