Поручения Путина могут сорваться из-за отказа вкладывать средства ФНБ в инфраструктуру

Минфин откажется от идеи направлять сверхнакопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции в инфраструктурные проекты, пишут « Известия » со ссылкой на свои источники.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов обещал, что инвестиции из сверхнакоплений ФНБ в силе и этому не помешает даже покупка Сбербанка.

Якобы после сделки останется около 8% ВВП, из которых 1%, согласно бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику.

Однако, как пояснили изданию источники, реальная ситуация мягко говоря выглядит иным образом.

«После покупки Сбербанка в ФНБ останется не так много свободных ресурсов — в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя бюджетный кодекс», — пояснил собеседник.

Напомним, планы инвестиций в 2020 году Силуанов оценивал в 300 млрд рублей. Однако по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь.

В Минфине подчеркнули, что использовать средства ФНБ будут исходя из складывающейся ситуации в экономике.

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что отказ от инвестиций к 2024 году приведет к очередному срыву поручений президента.

«Людям к этому моменту будет сложно объяснить, что дороги не построены, потому что когда-то был корона-кризис. К тому же от этого будут в значительной степени зависеть темпы выхода из проблемного периода», — резюмировал эксперт.

Поэтому, по его мнению, отказываться от принципиальных инвестиций нельзя.

Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров уверен, что сейчас резервы лучше вкладывать не столько в долгосрочные проекты, сколько в спасение той экономики, которая уже есть.

Издание отмечает, что крупные российские компании уже начали активно делить «свободные ресурсы» фонда. Например, 40 млрд рублей попросила «Почта России», еще 50 млрд — РЖД.

Ранее российский парламентарий заявил, что настал конец «путинского мифа». По его словам, в Кремле воспринимают ФНБ как фонд своего личного благосостояния, и делиться им категорически не желают.