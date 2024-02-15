Посмотрите наверх. Московского владельца дома в центре Барнаула принуждают срочно поставить забор

Администрация Октябрьского района Барнаула пытается через суд заставить федеральное госучреждение незамедлительно установить ограждение вокруг пустующего здания на пр. Ленина, 94 - объекта культурного наследия. Ранее она в трех судебных инстанциях доказала: это учреждение обязано сделать капремонт этого объекта. Учреждение вроде не отказывается. Но и не торопится - оспаривает все решения судов. А тем временем опасность падения кирпичей и штукатурки на прохожих выглядит вполне реальной.

Поставьте это немедленно

Требование к федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» (Москва) поставить защитное ограждение по периметру здания на пр. Ленина, 94 содержится в новом иске администрации Октябрьского района.

Собственник здания - Российская Федерация. Беречь объект культурного наследия страна доверила казначейскому центру, передав его в оперативное управление в августе 2022 года.

В администрации полагают: именно «Центр» должен поставить забор. Причем сделать это надо незамедлительно, и ограждение должно соответствовать ГОСТу.

Обжалованию подлежит

Иск о заборе - второй судебный процесс, который ведет администрация района с этим госучреждением. Хотя еще в первом процессе, в котором его принуждали сделать капремонт, представитель госучреждения заверил суд: ограничительные меры для исключения несчастных случаев будут предприняты до ремонта.

В материалах этого дела есть красноречивое описание состояния здания. Трещины по всему фасаду, сильное отслоение штукатурного слоя и разрушение парадной лестницы. Плюс – возможная угроза обрушения элементов фасада на тротуар. Акт визуального осмотра был составлен в январе 2023-го, и представитель госучреждения с ним не спорил.

Судебное дело о капремонте администрация Октябрьского района выиграла в мае 2023 года. Госучреждение обязали привести фасад здания в надлежащее состояние, предоставив на это четыре месяца. Еще две инстанции подтвердили решение.

Здание на пр. Ленина, 94, входит в список объектов культурного наследия. Altapress.ru

Госучреждение от капремонта не отказывается. Но, тем не менее, каждый раз его обжалует. Например, потому, что ремонтные работы провести в столь сжатые сроки невозможно. И что их выполнение «возможно после доведения учреждению лимитов бюджетных ассигнований».

Судебные разбирательства продолжаются больше года, но в январе 2024-го госучреждение подало очередную жалобу - на сей раз в Верховный суд. Так что решение вопроса о капремонте снова затягивается.

Что касается дела об ограждении, то этот иск поступил в арбитраж в конце декабря, и стороны еще даже не начали его рассматривать. В общем, проходя мимо здания, будьте осторожны.

Более подробно об этом здании и его интересной истории можно прочитать здесь.

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