Повысили энерготариф для бизнеса выше предельного уровня более 20 регионов

В начале года сразу 21 регион России повысил сетевой тариф для бизнеса в среднем на 10−20%.

Это превысило предельный уровень индексации по стране, пишет «Коммерсантъ». Самый большой рост произошел в Мордовии, где цены поднялись на 20%.

Регионы и раньше повышали тарифы для бизнеса, однако в этом году число таки решений выросло в три раза, указывает Газета.Ru. В ФАС будут анализировать информацию о тарифах.

Ранее несколько регионов снизили тарифы на электричество после предупреждения антимонопольщиков. Ранее алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на рост тарифов ЖКХ.