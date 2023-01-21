Несколько регионов снизили тарифы на электричество после предупреждения антимонопольщиков

В пяти регионах России регулирующие органы снизили тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС, сообщило ведомство.

Где снизили

В их числе — Свердловская, Новгородская, Псковская области, Хабаровский и Приморский края.

Анализ

ФАС в конце 2022 года в рамках проверки проанализировала тарифы на электроэнергию по зонам суток.

В некоторых регионах тарифы в дневное время и в пиковой зоне были установлены с нарушениями, указывает bfm.ru. Служба предписала тарифным органам субъектов РФ установить новые тарифы до 1 февраля.

Ранее алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на рост тарифов ЖКХ. Особое внимание уделили вопросу о начислении платы за услуги ЖКХ в ноябре 2022 года — с учетом ранее (до 1 декабря) действовавших тарифов. Под конец года жители Алтайского края люди начали получать счета на 5, 7 и даже 9 тыс. рублей — вместо привычной суммы.

Между тем с платежеспособностью граждан в регионах предложили связать повышение тарифов на услуги ЖКХ.