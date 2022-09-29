Предпринимателям Алтая доступно выгодное расчетно-кассовое обслуживание в РСХБ.

Россельхозбанк предлагает представителям бизнеса Алтайского края и Республики Алтай открыть расчетный счет на выгодных условиях обслуживания по гибким тарифам на все опции расчетно-кассового обслуживания (РКО).

«Открытие и ведение расчетного счета является одной из наиболее востребованных банковских услуг у юридических лиц и предпринимателей. РСХБ предлагает выгодные пакеты РКО с целым комплексом бесплатных и льготных банковских услуг под различные сегменты малого, среднего и микробизнеса в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей. Продуктовая линейка Россельхозбанка в этом сегменте сформирована таким образом, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных направлений бизнеса, не только в аграрной сфере», — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Для знакомства с расчетно-кассовым обслуживанием в банке доступны тарифы без абонентской платы:

«Базовый Лайт», комиссия по которому не взимается на протяжении 6 месяцев;

«Агростарт», по которому комиссия не взимается на протяжении 12 месяцев.

Кроме того, тариф «Расчетный эконом» и «Базовый комфорт» оптимальны для тех, кто совершает относительно небольшое количество платежей в месяц. Для них минимизирована сумма за ведение расчетного счета, таким образом клиент экономит на обслуживании счета.

Для категории клиентов со значительным количеством платежей подойдут тарифные планы «Расчетный стандарт» и «Агропремиум» — наилучшее соотношение между стоимостью ведения счета и количеством платежей.

В каждый пакет РКО включено: открытие и ведение счета, предоставление справочной информации, доступ к счету из любой точки мира, через системы «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», осуществление переводов, предоставление кредита, бизнес-карта, которая позволяет экономить на банковских переводах, производить зачисление выручки на счет, вносить и получать наличные без очередей в кассу и другие банковские операции.

При желании клиенты могут оставаться на стандартном тарифном обслуживании без применения пакетного предложения.

Подробную информацию о тарифах расчетно-кассового обслуживания и других услугах можно получить в ближайшем офисе РСХБ, на официальном сайте банка www.rshb.ru и по номеру: 8 800 100 78 70.

АО «Россельхозбанк»