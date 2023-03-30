Предприятия Алтайского края могут присоединиться к нацпроекту «Производительность труда»

Руководители и персонал предприятий-участников нацпроекта при экспертной поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) обучаются основам бережливого производства, изучают лучшие практики на других предприятиях, применяют полученные знания в оптимизации пилотного потока, выявляют и устраняют основные виды потерь (ожидание, ненужная транспортировка, избыточные запасы и тд.).
Главным образом, изменения направлены на оптимизацию пилотного производственного процесса, доля выручки которого составляет не менее 10% от всей выручки предприятия.
В итоге процесс становится эффективнее, быстрее, проще и дешевле. Работа на пилотном потоке проходит в течение шести месяцев.
По итогам участия в проекте предприятие может продемонстрировать значительный рост производительности труда за счет сокращения времени протекания процессов и максимального использования профессионального потенциала работников. Все эти преобразования — прямые предпосылки для повышения прибыли и заработной платы сотрудников, что уже доказывает опыт участников проекта, — подчеркивает руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.
Отметим, что сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае являются 74 компании, при этом ресурсный план по вовлечению составляет 87 региональных компаний.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» являются восемь бийских предприятий. Семь из них уже завершили работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сократив в среднем время протекания процесса в 1,7 раза и увеличив выработку в 1,4 раза.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.