Предприятия Алтайского края могут присоединиться к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в реализации национального проекта «Производительность труда», благодаря которому с 2019 года компаниям региона доступна программа повышения эффективности производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства.

Руководители и персонал предприятий-участников нацпроекта при экспертной поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) обучаются основам бережливого производства, изучают лучшие практики на других предприятиях, применяют полученные знания в оптимизации пилотного потока, выявляют и устраняют основные виды потерь (ожидание, ненужная транспортировка, избыточные запасы и тд.).



Главным образом, изменения направлены на оптимизацию пилотного производственного процесса, доля выручки которого составляет не менее 10% от всей выручки предприятия.

В итоге процесс становится эффективнее, быстрее, проще и дешевле. Работа на пилотном потоке проходит в течение шести месяцев.

По итогам участия в проекте предприятие может продемонстрировать значительный рост производительности труда за счет сокращения времени протекания процессов и максимального использования профессионального потенциала работников. Все эти преобразования — прямые предпосылки для повышения прибыли и заработной платы сотрудников, что уже доказывает опыт участников проекта, — подчеркивает руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.



Отметим, что сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае являются 74 компании, при этом ресурсный план по вовлечению составляет 87 региональных компаний.